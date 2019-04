¿Quién es Pablo Lyle y por qué podría ir a prisión?

Hace unas horas se dio a conocer que el actor Pablo Lyle perdió el control de su fuerza durante un incidente de tránsito donde golpeó a Juan Ricardo Fernández, un hombre de la tercera edad a los alrededores de Miami, en la autopista Dolphin Expressway.

Trascendió que el señor de origen cubano de 63 años falleció y que los familiares piden se aplique todo el peso de la ley para el actor mexicano, quien pagó una fianza de casi 100 mil pesos para salir en libertad. Sin embargo, ahora tras el deceso del hombre, el actor podría ir a prisión, así lo han señalado diversos medios.

En su momento, se deberá determinar si por las lesiones que propinó Pablo Lyle a Juan Ricardo Fernández, fueron las causales de su muerte o a la llegada al hospital tuvo alguna complicación médica, lo cual deberá ser determinada por un perito en materia de medicina forense o criminalística para determinar cuáles fueron las verdaderas causas de su muerte y determinar la responsabilidad correspondiente.

“No puedo hablar absolutamente nada al respecto. No puedo tocar el tema (…) Ahorita no puedo hablar al respecto, ya habrá alguien encargado de hablar de eso después. Por cuestiones obvias no puedo tocar el tema… Si pudiera hablar ya lo habría hecho, no lo puedo hacer…”

¿Quién es Pablo Lyle?

Nació un 18 de noviembre de 1986, en Mazatlán, Sinaloa. Su nombre completo es Pablo Daniel Lyle López, a los 17 años decidió partir de su tierra natal para probar suerte en la Ciudad de México.

Pablo empezó luego de ser aceptado en el Centro de Educación Artista de Televisa (CEA) siendo uno miles de jóvenes seleccionados de ese entonces.

En el 2006, tuvo una pequeña participación en la telenovela Código postal, pero no fue hasta el año 2009 donde el productor Pedro Damián lo selecciona para ser parte del elenco juvenil de la telenovela Verano de amor donde compartió créditos con Dulce María.

En el año 2010, participó en algunos capítulos de la serie Mujeres asesinas, junto a la actriz Zuria Vega, un año después Juan Osorio lo invitó a ser parte del elenco de la telenovela Una Familia con suerte, papel que lo hizo ganar su primer premio TVyNovelas como mejor revelación masculina.

En el 2012 Pablo se convirtió en imagen de la marca Calvin Klein.

En el 2013, Pablo incursionaría por vez primera al teatro con la obra Cuatro XXXX producida por Ruben Lara llevándose buenos comentarios sobre su personaje, y participando junto a Claudia Lizaldi y Mauricio Ochmann.

En el año 2014, a sus 28 años de edad Pablo tuvo su primer hijo Mauro junto a su pareja Ana Araujo.

Su más reciente proyecto fue protagonizar la cinta Mirreyes vs godinez, una producción del director Chava Cartas y donde compartió créditos con la actriz Regina Blandón, Daniel Tovar y Diana Bovio.

Fuente: SDP noticias