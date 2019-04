Mujer muere de paro cardíaco durante su clase de Zumba

Mientras practicaba Zumba en un local de Nezahualcóyotl, Estado de México, una mujer de 44 años sufrió un paro cardíaco que terminó arrebatándole la vida en un instante.

La víctima se desvaneció en medio del baile, según los reportes de sus compañeras de clase a la policía municipal, pero los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por ella, pues a su arribo ya no contaba con signos vitales y así lo confirmó el Ministerio Público.

Se investigará si el local cuenta con permisos

Fueron las mismas testigos quienes aseguraron que la rutina de ejercicio en esa sesión no fue particularmente pesada, o al menos no más de lo habitual, por lo que descartaron que esto haya sido la causa de su muerte. No obstante, el cuerpo será sometido a una necropsia de ley por parte del Servicio Médico Forense.

Tras la tragedia, elementos policiacos acordonaron el local de la colonia Reforma con el fin de investigar si cuenta con los permisos pertinentes. Por su parte, usuarios de redes sociales recordaron el caso de una mujer de Tampico Tamaulipas, que curiosamente murió bajo las mismas circunstancias.

Hay más casos de muertes que involucran al Zumba

También informaron que la fallecida padecía de hipertensión, lo que pudo haber disparado su ritmo cardíaco. Este hecho se registró en un local de la calle Emilio Portes Gil en 2018, causando alarmas entre la población que suele practicar Zumba sin antes realizarse un examen médico que lo apruebe.

Pero no es el único caso similar, pues en septiembre de 2016 mientras transcurría una clase de Zumba en Pénjamo, Guanajuato, otra mujer perdió la vida cuando se ejercitaba en la colonia El Huarapo. A la llegada de los paramédicos, la joven ya había perdido la vida.

Fuente: SDP noticias