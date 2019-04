Hermosillo contará con un servicio de camiones urbanos de primera: Morales Buelna

Por fin los usuarios de camiones urbanos de Hermosillo tendrán un servicio de primera al contar con nuevas unidades equipadas con refrigeración y puntuales a la hora de llegar a las paradas, aseguró el Director General de Transporte en Sonora, Carlos Morales Buelna. El funcionario dijo que en un plazo de cinco semanas los usuarios comenzarán a percibir el cambio, cuando se incorporen 200 nuevos unidades y posteriormente otras 50 más.

Morales Buelna aseguró que con la designación de las empresas Movilidad Integral de Hermosillo S.A. de C.V. y Administración Corporativa de Hermosillo S.A. de C.V. como operadoras del servicio de transporte público en la capital sonorense, el Estado busca resolver la problemática actual, por lo que los usuarios ya no padecerán la tardanza en el paso de unidades por las rutas, ni circularán camiones en malas condiciones o que incumplan con lo que establece la ley.

Mencionó que desde la Dirección General del Transporte pidió a las empresas contar con sistema de recaudo a través de una tarjeta inteligente, sistema de monitoreo y el diseño de una aplicación para celular para que el pasajero tenga información suficiente sobre todo lo relacionado al servicio.

“En congruencia con la convocatoria, las empresas seleccionadas incorporarán en beneficio de los usuarios, tres sistemas de alta tecnología para operar con mayor eficiencia el servicio, aportándoles seguridad, facilidad y certidumbre en el pago de la tarifa, la regularidad del servicio e información útil para su traslado”, comentó.

“Buscamos con los resultados obtenidos, resolver las irregularidades y problemáticas actuales en el sistema de transporte de pasaje urbano en la capital, de acuerdo al compromiso que hiciera con los hermosillenses la señora gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, de estructurar un modelo funcional que permita la adecuada movilidad de la población”, apuntó.

Se compromete López Obrador a firmar el convenio de subsidio a las tarifas eléctricas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con la Gobernadora Claudia Pavlovich Arrellano a firmar el convenio del subsidio de la energía eléctrica para Sonora. Le dijo que sí la firmará, pero no le dijo cuándo. La mandataria quiere que el Gobierno federal formalice el convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras esto no ocurra, todo queda en el aire y las palabras se las lleva el viento. No es la primera vez que el Presidente se compromete, pero no ordena que se haga.

La Gobernadora se reunió con el presidente en la Ciudad de México, quien le reafirmó el compromiso de firmar el convenio para el subsidio a la luz antes de que entre vigor la tarifa de verano el próximo 01 de mayo. Los sonorenses esperan que López Obrador cumpla su palabra, que creo que sí lo hará, a lo mejor esta misma semana. Las temperaturas rebasan los 35 grados centígrados a la sombra. Las empresas y algunas familias ya encendieron la refrigeración.

Se suspendieron las pláticas entre rectoría y sindicalizadas de la Unison

Los sindicatos universitarios que estallaron la huelga en la Universidad de Sonora, se convirtieron este jueves en cobradores de las autoridades universitarias, al realizar plantones en las afueras de Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, para exigirle al estado que le pague a la Unison 100 millones de pesos que supuestamente le deben. Señalaron que en con esos recursos las autoridades universitarias les pagarían sus demandas y terminaría la huelga… Tan fácil así.

El estado ya dijo que no tenía dinero, por los recortes presupuestales que ha habido, el rector de la Unisón también les dijo lo mismo a los maestros y trabajadores que tienen cerrada la casa de estudios. Los sindicalizados le hacen la lucha por mejorar sus prestaciones salariales, pero si no hay recursos suficientes, deberían de cambiar las demandas que ahora exigen. Sí se puede llegar a un arreglo, todo es cuestión de buena voluntad entre las partes en conflicto. Se tiene que ceder.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios…Recuerden: En política no hay amigos, sólo compromisos.