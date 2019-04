Hace un llamado Gobernadora Pavlovich a las partes en conflicto de la Unison

Los sindicatos universitarios de académicos y trabajadores no quisieron romper la tradición y estallaron la huelga como es costumbre cada año en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y busca de mejores prestaciones salariales. No se sabe cuánto tiempo podría estar en paro la máxima casa de estudios de Sonora, pero sí es un hecho que no hay dinero para cumplir las demandas de los sindicalizados. Son tiempos de austeridad dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hizo un llamado a las partes para que reanuden el diálogo para llegar acuerdos y evitar afectar a los más de 30 mil estudiantes de la Universidad de Sonora.

Las huelgas afectan más a los estudiantes de fuera de Hermosillo y otras sedes, ya que sus padres hacen un sacrificio para mandarlos a estudiar y la suspensión de clases no les permite avanzar en su preparación.

“Hago un llamado a retomar el diálogo y poner por encima de cualquier cosa el futuro de los jóvenes”, dijo la mandataria mediante un video publicado en sus redes sociales.

Señaló que “los fondos federales para instituciones universitarias se han recortado, junto con otros fondos, que colocan las finanzas estatales, al igual que las finanzas domésticas, es una situación que reclama de todos comprensión, responsabilidad, solidaridad y compromiso”, manifestó.

Agregó que es inadmisible que intereses ajenos a los estudiantes pongan en riesgo lo más preciado que tienen: Su formación…¡ Órale, esto lleva una dedicatoria…

Mientras, la Unison se mira triste, porque le hace falta el bullicio de los estudiantes que le dan vida a nuestra universidad, orgullo de todos los sonorenses.

Las huelgas de la Unison con tintes políticos, más que laborales

Si el Gobierno federal no tiene dinero para las universidades públicas, entonces, ¿para qué si tiene?… En lo personal creo que estas huelgas tienen más tintes políticos que laborales, por lo que es cuestión de voluntad, más que de dinero…Creo que este movimiento se está manejando desde el centro del país para presionar al estado.

Soy muy mal pensado y creo que si fuera un asunto local entre sindicalizados y autoridades universitarias se hubiera llegado a un acuerdo.

Además, la votación entre los agremiados fue muy reñida, lo que me hace pensar que alguien dio la orden desde arriba. Se comenta que el cierre de la universidad podría durar mucho tiempo. ¿Cómo saben eso?

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios…Recuerden: En política no hay amigos, sólo compromisos.