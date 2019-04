AMLO pide disculpas por las molestias que causó la carta enviada a la Corona de España

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas por las molestias que ha causado la carta enviada a la Cornona española para solicitar que pidan perdón por los atropellos cometidos durante la Conquista.

Ofrezco disculpas por las obras, por las molestias que causan estas obras.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Tras la polémica, aseguró que “hay unidad, estamos trabajando de manera conjunta” con el gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, “también hay libertades, no es obligar a nadie a tener una postura”.

Aunque es un tema “sensible”, el mandatario desmintió al gobierno español sobre la declaración de que fue su gobierno el que dio a conocer la carta.

Yo no di a conocer la carta, fue una filtración. Sí se equivocaron, no vaya a ser que se enojen, con mucho cuidado, no quiero testerear a nadie porque hay mucha sensibilidad a flor de piel. El gobierno español da conocer un boletín diciendo que reprobaba el que yo diera a conocer la carta que envié al rey, y resulta que nunca di a conocer la carta.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

El periódico El Universal publicó hoy una entrevista en la que Sánchez lamentó que el gobierno mexicano diera a conocer la carta; hecho que desmintió el mandatario en conferencia de prensa matutina.

Reiteró que está “contento” porque se hay abierto la polémica, ya que en el periodo neoliberal se apostó a olvidar el pasado.

Obrador cuestionó por qué la carta sí causó polémica por España, pero no por también haber sido enviada al Vaticano. “Quizá porque el Papa (Francisco) ya pidió perdón en Bolivia… ¿Qué entonces hay más súbditos en México que católicos? No”.

Fuente: SDP noticias