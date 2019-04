AMLO elige comisionados de la CRE: una leyó definición en Internet, otra plantea “destruir medio ambiente”

A pesar de sus controvertidas comparecencias, Norma Leticia Campos Aragón que habló de “destruir el ambiente” y Guadalupe Escalante Benítez que buscó en internet una definición, el presidente Andrés Manuel López Obrador las eligió para comisionadas en la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Los otros dos comisionados que ya envió al Senado para sus nombramientos son Luis Linares Zapata y José Alberto Celestino Isaac.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario se dijo contento porque el Senado volvió a rechazar sus ternas, lo que significa que hay autonomía.

Estoy muy contento porque esto demuestra que estamos viviendo una etapa nueva, algo nunca visto, para aquellos que dicen que es más de lo mismo, pues no…¿Desde cuándo no se le rechaza una terna en dos ocasiones al presidente de la república? Que yo recuerde pues no, creo que no.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

López Obrador comentó que luego enterarse del rechazo, no se esperó y envió los nombramientos de los aspirantes que más tuvieron votos: Linares Zapata con 65 votos, Campos Aragón con 64 votos, Celestino Isaac con 67 votos y Escalante Benítez con 61 votos.

Los de la oposición que se van a amparar, pues están en su derecho y el poder judicial va a resolver. Es una etapa nueva, ya no es el ejecutivo el poder de los poderes. Esto es inédito, es un auténtico estado de derecho, lo que había antes era un estado de chueco.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Ayer el Senado rechazó por segunda ocasión las ternas que envió el presidente por repetirlas y por el desconocimiento que mostraron varios en temas energéticos.

De acuerdo a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética de ser rechazadas dos veces una terna, el mandatario debe hacer el nombramiento directamente.

Busca definición en internet de la CRE y plantea “destruir el medio ambiente”

Guadalupe Escalante Benítez próxima comisionada de la CRE, a menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haga válido el amparo del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), no supo el significado del organismo que representará.

Durante su primera comparecencia con la Comisión de Energía del Senado, sacó una hoja y leyó una definición que encontró en internet, sin siquiera decir la fuente.

En la segunda comparecencia, Norma Leticia Campos Aragón comentó que “a fuerza hay que apropiarnos de la naturaleza, transformar la naturaleza, incluso destruir la naturaleza”.

También se mostró molesta porque la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, dijo durante una sesión ordinaria en el pleno que los comisionados se merecían “orejas de burro” por el desconocimiento que mostraron.

Fuente: SDP noticias