Por Martín Romo (El Verdugo)Ponen en huelga a la Unison $indicato$…Todo hace indicar que los que quisieron “vagaciones” cuaresmales de más, son los sindicatos del $tau$ y $teu$, por sólo así entenderse que ayer optaran por estallar la huelga en la Unison, si toma en cuenta que la Semana Santa empieza el 15 del presente mes de abril, de lo que deducen que al menos durante un mes se “tirarían a la hamaca”. ¿Será?

Porque a pesar del último ofrecimiento que les hicieran las autoridades universitarias, de un incremento salarial del 3.35% y 1.8% en prestaciones no ligadas al sueldo, lo que implica una erogación de $31 millones 783 mil pesos y $8 millones de pesos anuales, respectivamente, aún así a las 18:00 horas simultáneamente colocaron las banderas rojinegras en la Máxima Casa de Estudios. De ese pelo.

Eso luego de que los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), que dirige Cuauhtémoc González, con una votación de 734 sufragios a favor y 668 en contra, decidieran irse a ese movimiento huelguístico; en tanto que los del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus), se fueron al paro con un saldo de 788 a 694 votos. ¡Pácatelas!

De tal forma que con esa negativa de aceptar la propuesta que les hiciera la Rectoría, en base a sus posibilidades económicas, es que están afectando a toda una comunidad universitaria, con un promedio de alrededor de 30 mil estudiantes, a los que están dejando sin clases, porque esa paralización abarca los campus universitarios de Hermosillo, Nogales, Santa Ana, Caborca, Cajeme y Navojoa. ¡Tómala!

Y es que los del Steus se amacharon en solicitar un 16% de aumento directo al salario; mientras que los del Staus exigen un 8.2% de alza en sus sueldos, y un 2.5% en otro beneficios, con los que por segunda ocasión en los últimos 10 años, ambas organizaciones sindicales pararon actividades a la vez, al emplazar el mismo día y hora, por lo que así pintaron de rojo y negro a la “Uni”, ante le repudio generalizado.

Casi por nada es que media hora después de hacerse oficial ese estallido, o séase, a las 18:30 horas, el rector del Alma Mater, Enrique Fernando Velázquez Contreras, convocó a una conferencia de prensa en conocido hotel, para externar su postura con relación a ese par de huelgas, haciendo hincapié en que han hecho el mayor esfuerzo, al ofrecer lo que le es posible, pero sin poderles dar lo que no tienen. ¡Zaz!

O séase que con ese cierre se confirma que la última década ha sido de puras huelgas en la Universidad de Sonora, luego de que la más reciente tuviera lugar en el 2016, también a dúo como la de ayer; mientras que la más prolongada la escenificaron los del Steus en el 2014, con una duración de ¡¡68 días!!; y en el 2012 otra el Staus de un mes, por lo que habrá que ver qué tanto dura la que ahora iniciaran. ¡Vóitelas!

Aún así se hacen votos para que impere la cordura y que de un momento a otro pudieran rectificar, en aras de minimizar las afectaciones, a partir de la buena voluntad que han manifestado Velázquez Contreras y compañía, como se lo han reconocido los mismos jerarcas sindicaleros, pero aún así se han montado en su macho, al nomás no bajarle a su preten$ione$, de ahí que terminaran “rompiendo la liga”.

Se apunta “palomita” el titular de la SEC…Quien sí que se apuntó “una palomita”, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, por como no solamente pasaran la prueba con la licitación para la confección de uniformes y zapatos escolares que entregarán a los alumnos de educación Básica en el ciclo 2019-2020, sino que además lo hicieron con más anticipación. ¡Órale!

Ya que al margen de que la empresa ganadora fuera HERPAY, S.A. de C.V., de entre las tres propuestas que recibieran y analizaran, para garantizar la calidad de las prendas en beneficio de 480 mil 606 estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria de escuelas públicas, la novedad es que en esta ocasión esa licitada se adelantó un mes para entregarlos con más tiempo y que los papás no anden batallando.

Sumado a que ese contrato asignado por un monto de $94 millones de pesos se hizo respetando los lineamientos establecidos en las bases de la convocatoria, de ahí que el fallo se emitiera ante los ojos de todo mundo, en un evento público transmitido a través del canal en YouTube “SEC Sonora”, mismo que contó con la presencia de los representantes legales de las compañías participantes. ¿Cómo la ven?

Así que una vez definida esa Licitación Pública Nacional LPA-926004987-002-2019, es que ahora deberá firmarse en un periodo no mayor a 10 días para maquilar lo más rápido posible 861 mil 140 piezas que se entregarán de forma gratuita, mismas que para las niñas incluirán calcetas, jumper o falda, blusa y par de zapatos; mientras que para los niños serán pantalón, camisa y un par de zapatos. De ese tamaño.

Con lo que está de más el resaltar, el que una vez más José Víctor saliera aprobado, a la hora de garantizar la transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos, como ha sido el compromiso reiterado de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, por haberse seleccionado a la mejor opción para la elaboración de esa uniformada, a fin de que haya una garantía en la distribución en tiempo y forma.

Baja de alcohol no disminuyó accidentes…El que acaba de dar un dato muy revelador, es el Comisario de Seguridad Pública Municipal, Luis Alberto Campa Lastra, de que en el tiempo en que se disminuyera a 0.4 grados el límite de alcohol permitido para los conductores, según esto no ha habido una reducción representativa, en cuanto a los accidentes que se suscitan en la ciudad por ese motivo. ¡Qué tal!

Toda vez que al externar su visión con relación a la propuesta que resugiera para elevar a 0.8 grados el tope de “chupe” para los que conducen un vehículo motriz, es que Campa Lastra señalara que los percances automovilísticos de mayores consecuencias fatales han estado relacionados con personas que estaban muy por arriba de esas marcas, es decir, por ir “hasta las chanclas” de alcoholizados. ¡Palos!

Eso al ser cuestionado, de que si a raíz de que se redujera la ingesta de bebidas embriagantes por debajo de lo marcado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 0.8 grados, ha propiciado que se vayan a la alza los actos de extorsión policíaca, al asegurar que la combinación del alcohol y el volante no es el factor determinante de la corrupción de los agentes, sino la constante vigilancia en su actuar. ¡Ajá!

No en balde es que el funcionario policiaco municipal casi casi dijera, que para ellos es igual que en promedio se pase del consumo de una cerveza a tres, por esa no ser la causal de que los automovilistas incurran en conducción punible, sino la forma en que se exceden, y por mucho, a la hora de “empinar el codo” sobre el margen tolerado, que es cuando ya no pueden controlar un carro y terminan accidentados.

No obstante que Luis Alberto reconociera, que de entre las 68 denuncias que se han interpuesto contra los polizontes municipales de septiembre a la fecha, por diferentes supuestas corruptelas, entre ellas hay algunas que tienen que ver con quienes se pasaron de copas y denunciaran haber sido extorsionados, pero sin que sean las mayoritarias, por lo que esa es la versión desde el bando policial. Ni más ni menos.

Resurge propuesta de taxis colectivos…A la que vaya que “le hicieron la parada”, es a la diputada y titular de la Comisión del Transporte en el Congreso del Estado, Leticia Calderón Fuentes, en aras de que opere una añeja demanda, como es la regulación de los llamados Taxis Colectivos, que desde hace meses funcionan en el Noroponiente de Hermosillo, ante la falta de camiones urbanos. Así el atraso.

Luego entonces más bien se estaría oficializando esa modalidad de traslado, por el que hoy en día cobran $10 pesos por viaje, en una ruta determinada, porque de acuerdo al dato revelado por el representante de la organización civil Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, en la actualidad ya circulan unas 400 de esas unidades, lo que habla de la necesidad que hay de las mismas. Esa es la cruda realidad.

Tan es una opción de movilidad que ya se hace más que necesaria, ante el crecimiento de esta Ciudad del Sol, que como consecuencia de la crisis registrada por la reciente requisada de los ruleteros que piloteaban los concesionarios de Sictuhsa, es que la misma dirección del Transporte Estatal, que encabeza Carlos Morales, avalara la operación de ese sistema que sido muy demandado por lo rápido y económico.

Sin embargo lo que es desde la Cámara de Diputados, al parecer no querido “meterse en esa cami$a de once vara$”, por los intereses amafiados que desde siempre ha habido entre los transportistas para evitar que le hagan la competencia a los camioneros y taxistas tradicionales, de ahí que esos colectivos no estén contemplados en la Ley, que es por lo de la propuesta para que se haga la respectiva reforma legislativa.

Y para quien dude de lo anterior o del como nadie quieren entrarle a ese problemón, ahí tienen que Calderón Fuentes para nada ha puesto en marcha una posible iniciativa al respecto, no obstante y la exigencia ciudadana expresada, de que ya debe autorizarse esa alterativa de llevadas y traídas, que desde hace muchos años ya hay en las principales ciudades del País. A ese punto la diferencia.

