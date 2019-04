Maisie Williams “Arya” habría revelado un spoiler de Game of Thrones

Si hay una serie que actualmente es cuidada como si se tratara de un secreto de Estado, esa es Game of Thrones. HBO está cuidando hasta el mínimo detalle para que la trama de la serie, los episodios o algo se filtren por equivocación; tomando en cuenta que en anteriores ocasiones habrían sufrido de problemas por este tipo de revelaciones.

Aún así, no pueden evitar que se den algunos errores por parte de su elenco, quienes a veces no tienen o la suficiente fuerza de voluntad, o cometen un desliz; tal es el caso de Maisie Williams, quien interpreta a Arya Stark en la serie. Ella estuvo con Jimmy Fallon en su show para contar un poco de qué esperar de la temporada final; en un momento de la entrevista el presentador le pregunta cuáles han sido sus momentos favoritos. Enumera algunos en orden cronológico, pero se olvida de que la Temporada 8 aún no sale, dando un spoiler acerca del destino de la joven guerrera.

Así es, no tienen de qué preocuparse amigos y amigas; la actriz demostró sus grandes dotes histriónicos para jugarnos una broma teniendo de cómplice a Fallon. Son impresionantes los dotes de Williams, pues de verdad se le nota preocupada por haber revelado la trama, incluso parece que va a llorar, retirándose a toda prisa del set. Honestamente, nosotros si le creímos en un primer momento.

HBO tiene todo listo para el gran final

Estamos a tan sólo unos días de la llegada de los últimos capítulos de esta historia, HBO tiene todo listo para el estreno de la Temporada 8. En estos momentos el elenco está dando una serie de entrevistas en varios medios, revelando algunas cosas de lo que aconteció en estos casi 10 años de desarrollo; donde nos enteramos de que Emilia Clarke casi muere en las primeras temporadas por un aneurisma, y Kit Harrington le reveló el final a su esposa, razón por la cual no le habló en varios días.

La temporada final de Game of Thrones se estrenará el próximo 14 de abril.

Fuente: SDP noticias