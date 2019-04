Hilvanan Orioles cuatro triunfos al hilo

Andrew Cashner resolvió seis episodios en blanco y los Orioles de Baltimore hilaron su cuarto triunfo consecutivo como visitantes, algo que no conseguían desde 2016, al derrotar el martes 2-1 a los Azulejos de Toronto.

Ante un público escaso en el Rogers Centre, el dominicano Jonathan Villar pegó dos hits y anotó una vez por Baltimore, que mejoró a una foja de 4-1. Luego de una campaña en que sufrieron 115 derrotas, los Orioles han abierto la nueva temporada con dos triunfos en una serie de tres duelos de visita ante los Yanquis de Nueva York.

Baltimore no hilvanaba cuatro victorias fuera de casa desde el periodo comprendido del 5 al 16 de julio de 2016, cuando visitó a los Dodgers de Los Ángeles y a Tampa Bay.

Con una promoción de perros calientes a un dólar, los Azulejos atrajeron a 12.110 espectadores. Fue una cifra mayor a la de 10.460 observada el lunes, en el primer juego de la serie, la peor concurrencia en Toronto desde 2010.

Baltimore había perdido 10 duelos en fila en la capital canadiense antes de esta serie.

Cashner (1-1) toleró cuatro imparables _todos sencillos_, repartió tres ponches y dio tres boletos. Dejó repletas las bases en su último inning, cuando Rowdy Téllez elevó un globo ante su primer lanzamiento.

El pitcher no permitió hit sino hasta que Justin Smoak bateó un sencillo con un out en la cuarta entrada.

Marcus Stroman (0-1) fue el derrotado, al aceptar dos carreras y nueve hits en cinco actos y dos tercios.

Por los Orioles, los dominicanos Villar de 4-2 con una anotada y una producida, Hanser Alberto de 4-2. El venezolano Jesús Sucre de 4-1.

Por los Azulejos, los dominicanos Teoscar Hernández de 2-0, Richard Ureña de 3-1. El venezolano Freddy Galvis de 4-1.