Critican a Kimberly Loaiza por estar embarazada y truncar su carrera como youtuber

La youtuber Kimberly Loaiza de 21 años de edad, revela a diario en sus historias de Instagram cómo va cambiando su pancita de embarazo, mismo que anunció en diciembre pasado a través de un vídeo en el que admitieron junto a su novio el cantante, Juan De Dios Pantoja, de 23 año que fue inesperado.

Actualmente Loaiza tiene alrededor de 5 meses de embarazo, y recientemente reveló el sexo de su bebé en un vídeo de YouTube.

¡No paran de criticarla por estar embarazada!

Hace unos días Kimberly Loaiza decidió callar a sus detractores, ya que desde que se destapó la noticia de que se convertiría en madre ha recibido miles de criticas por supuestamente truncar su exitosa carrera en YouTube.

“Muchos piensan que llegaste para “truncar mi futuro” lo que yo pienso es que llegaste a mi vida para hacerla más feliz que nunca, me has dado una nueva etapa llena de emociones y harás que me convierta en una mejor versión de mí, eres lo mejor que me pudo haber pasado, TE AMO Y TE ESPERO CON ANSÍAS MI AMOR”

KIMBERLY LOAIZA

“La felicidad que tu me trajiste no me la quita nadie mi amor TE AMO MI VIDA YA QUIERO QUE LLEGUES A ESTE MUNDO!!! Nada me importa, ni me afecta desde que tu mami me dio la noticia de que vienes a este mundo quizá no seré el mejor papá del mundo pero me esforzaré por hacerte muy feliz y te protegeré de cualquier cosa”.

JUAN DE DIOS PANTOJA

Mira aquí el vídeo sobre el sexo de su bebé:

Fuente: SDP noticias