Incendio “saca a flote” negligencias

En entredicho un candidato ganadero

Por Alcaldesa no quedó sobre juicio

Se mantiene la generación de empleos

Incendio “saca a flote” negligencias…Y el que sí que se ha prestado para todo tipo de especulaciones, es el mega incendio que se llevara la nota de fin de semana en esta Capital, como es el registrado el pasado viernes en la madrugada, que arrasara la tienda de decoración y muebles, Ace Home Center, ubicada en bulevar Luis Encinas y López del Castillo, con pérdidas totales. De ese pelo.

En primer lugar por los “sospechosísmos” que afloraran, por la hora en que se suscitaran esos incendiarios hechos, como es alrededor de la media noche; y luego por como surgiera la versión, de que al parecer ese negocio tenía vencido el seguro, de ahí porque el apoderado legal, un tal Ricardo Lares, no “soltara prenda”, tocante al costo millonario de esa catástrofe, cuyas causas estaban por determinarse.

Sin embargo y al margen de los asegunes que hay, y de los resultados que arrojen los peritajes de ese comentado siniestro, que destruyera una extensión de entre 8 y 10 mil metros cuadrados de construcción, entre áreas de exhibición y dos bodegas, lo único real y verídico, es que una vez se pusieran de manifiesto las deficientes medidas de seguridad con las que cuentan esos comercios. Ni más ni menos.

Y es que para empezar la treintena de elementos de Bomberos de Hermosillo que acudieran a esa zona de desastre para sofocar las llamas, sí que “se aventaron un tiro”, como dicen los chavos, porque de inicio se toparon con un edificio que prácticamente estaba sellado, por no contar con ventanas y sólo un puerta de acceso, de ahí que fuera un escenario ideal para que “agarraran vuelo” y se propagaran las llamas. ¡Ups!

Casi por nada es que por más “ganas que le echaran” los “tragahumos”, pero les llevó alrededor de seis horas el poder apagar las llamaradas, y es que la rápida propagación los obligó a salir de se encajonado inmueble, después de que habían ingresado por la única entrada que tenía, por lo que desde afuera tuvieron que combatirlas con las mangueras, dos cisternas, un carro escalera y un vehículo de rescate.

Pero si a eso se le agrega que el mísero hidrante que habían instalado los de ese inseguro changarro “no sirvió” o funcionó, y no porque le hubiera dado un adecuado mantenimiento, es lo que propició que quedara reducido a cenizas, si se analiza que a los rescatistas al mando de Francisco Matty Ortega, no les quedó de otra más que acarrear agua de un hotel que estaba a más de medio kilómetro. Así la falla.

Aún así y a pesar de esas evidentes deficiencias, lo que también llama la atención, es que la titular de Protección Civil Municipal, Santa Aguilar Castillo, simplemente no hiciera acto de presencia, a lo mejor y para que no le echaran en cara que los de Ace Home Center a todas luces no cumplían con las más mínimas medidas en esa materia y que a ella le corresponde haber mantenido checadas. ¡Vóitelas!

Ponen en entredicho a candidato ganadero…Dan cuenta que la que para nada es una mera casualidad, es la reciente allanada que un comando armado hiciera en el rancho “Las Norias” de Sergio Torres Serrano, suegro de la “Gober”, Claudia Pavlovich, porque pudiera ser una señal más, de que gente “rara” esté intentando “meterse entre las patas de los caballos” o en la elección de la Unión Ganadera.

Pues tal incursión de una media docena de hombres armados en la propiedad de Torres Serrano, se da tras una serie de amenazas que previamente había recibido, aunque en esta ocasión ya llegaron al extremo de lo evidente, al no importarles ni ser captados por las cámaras de vigilancia, de ahí que quedaran grabados los dos vehículos en que arribaran para amedrentar a unos trabajadores a los que “les apuntaron”. ¡Palos!

Así que a partir de lo trascendido como resultado de ese hecho delictivo, es que consideren que como nunca en la historia de las elecciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) se habían “enrarecido” tanto esos comicios, que en la actualidad se disputan, Héctor Platt, que busca la reelección; y Daniel Baranzini, que presume del apoyo de Morena, y dizque no precisamente de los ganaderos. ¡Zaz!

Toda vez que como una cosa lleva a otra, es que derivado de esa intromisión de pistoleros en “Las Norias”, del también apodado “Peque” Torres, por la cual ya interpusieran la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República, antes PGR, es que han salido a relucir las presuntas amistades, y no de bien, con las que según esto relacionan a Baranzini Hurtado.

O séase que así de señalado y exhibido está resultando el homónimo de Daniel “El Travieso”, por como dicen y comentan que lo pusiera en entredicho esa invasión que le hicieran a un ganadero de abolengo, como es Torres Serrano, quien en toda una vida dedicada a la ganadería no cuenta con ningún mal antecedente, como para que ahora lo hubieran querido “embarrar” de esa forma. ¡Pácatelas!

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen el dominguero comentario que ayer aparecieran en la columna Templo Mayor, la principal del periódico nacional Reforma, en la que señalan directo y a la cabeza a Baranzini, al apuntillar con todas sus letras, que las “malas compañías” con las que lo ligan, quieren infiltrarse y apoderarse de ese gremio, por lo que a ese punto ya se contaminó esa sucesión.

Por la alcaldesa no quedó sobre juicio…Con todo y que se le sorprendió, pero por la que no quedó, a la hora de promover un juicio político contra del ex alcalde, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta; y el ex Tesorero, Tadeo Iruretagoyena, es por la munícipe de Morena, Célida López, después de que los diputados de su Partido no se presentaran a la sesión donde se votaría por ese enjuiciamiento. ¡Ñácas!

Porque aunque los levantadedos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sí acudieron al Congreso del Estado, a la hora de la hora no se hicieron presentes en la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la que iba a definirse el destino de Acosta Gutiérrez, cuyo dictamen manejan que iba en un sentido aprobatorio, para que lo sentaran en el banquillo de los acusados.

De ahí que ante esa acobardada y reculada de los Morenos, es que López Cárdenas una vez más demostrara no ser comparsa de nadie y mucho menos tapadera, como lo denota que se le fuera a la yugular a la coordinadora de los congresistas morenistas, Ernestina Castro Valenzuela, al mandarle a decir que debería renunciar por inepta y “en bola” haberse pasado de agachones y traidores. ¡Órale!

Ya que echada pa´ delante como es Célida Teresa, no tuvo pelos en la lengua, como tampoco en los dedos, para a través de su cuenta de Twitter restregarles que durante meses tuvieron el expediente para revisarlo, así como las pruebas que hiciera llegar la Contralora del municipio, Patricia Argüelles, para que al final “se voltearan” y “salieran con que a chuchita la bolsearon”, que es lo que les recriminaran. ¡Glúp!

Es por lo que no resultara creíble un comunicado que emitieran a nombre de ese grupúsculo parlamentario de morelacos, en aras de “lavarse las manos”, al justificar que ante la falta de solidez de las acusaciones, es que pospusieran su análisis, cuando lo cierto es que ese era el último día para votar, de ahí que ya se venciera el plazo, como lo reconociera el “Presi” de esa Comisión, Jesús Alonso Montes Piña.

Se mantiene la generación de empleos…Hacen saber que en el rubro en que Sonora ha mantenido el buen paso, y hasta redoblado, es en el económico, como lo deja en claro el que se sigan generando empleos, y para seña está el que durante el primer bimestre del 2019 se concretaran 15 mil 970 nuevas plazas laborales, como lo ventilara la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. Así el avance.

Al no ser unas estadísticas “voladas” o inventadas, sino más bien avaladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues según las últimas cifras dadas a conocer, en enero se crearon 10 mil 759 nuevos puestos de trabajo, aportando al ámbito nacional el 11.3% del total de los generados en el País; mientras que en febrero fueron 5 mil 211, con lo que ha persistido esa positiva tendencia. ¡Qué tal!

No en balde es que Pavlovich ponderara la forma en que el Estado ha continuado destacando a nivel México en esa materia, derivado de la labor de promoción y la confianza que tienen los inversionistas en la región sonorense, dada las condiciones de certeza laboral y jurídica existentes, en lo que sobra apuntar que es un punto a favor más para el secretario de Economía estatal, Jorge Vidal Ahumada. ¿Cómo la ven?

Si se analiza que esas casi 16 mil chambas no son producto de la casualidad, sino de la promocionada que le han dado a la Entidad, como una forma de contrarrestar que el escenario mundial y en el País no es de lo más propicio en la actualidad, de ahí que todavía sea más meritorio lo logrado hasta ahora, como es el sostener ese crecimiento en beneficio de la economía de las familias sonorenses. A ese grado.

Es por lo que la Mandataria Estatal, lejos de conformarse, ya adelantó que van por más, por la Entidad tener una vocación turística, aeroespacial, de energías limpias y demás, de ahí el porque hoy en día ya hay importantes empresas instaladas aquí, más las que Vidal Ahumada ya ha venido anunciando. Ese es el pronóstico.

