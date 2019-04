El crudiveganismo es un tipo de alimentación que cada vez es más común. Pues el puede mejorar las funciones del organismo. Por eso, te mostramos qué es el crudiveganismo.

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, el crudiveganismo se basa en una alimentación 100% vegetal. Regularmente por vegetales que no están cocidos.

Es la unión entre el veganismo y el crudivorismo (alimentos crudos y alimentos vegetales). No se consume nada de origen animal, ni siquiera lácteos o huevo.

Una de las principales ventajas del crudiveganismo es la calidad de los nutrientes, pues se sabe que algunas verduras cuando se cuecen de más pueden perder algunas propiedades.

Para algunas personas una de las desventajas del crudiveganismo es que al no ser de consumo animal, es baja en proteínas, pero esto puede compensarse con estos alimentos: