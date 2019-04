Ante el cambio de mentalidad en el país, los dirigentes sociales y políticos deben tener cuidado “para no hacer el ridículo”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador emitió la recomendación anterior este lunes al referirse a la carta que envió a la Organización de Estados Americanos (OEA) el líder del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, y en la que advirtió del riesgo de reelección en la presidencia de México por parte de López Obrador.

La sugerencia presidencial alcanzó también a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes en las últimas semanas han protestado afuera de la cámara de diputados por no estar de acuerdo con la iniciativa de reforma educativa enviada por el jefe del Ejecutivo federal.

De acuerdo con el presidente, la idea de su reelección “es absurda”, pero lo más sorprendente es que se enteró de ella tres días después.

“Yo hago un llamado a todos y de manera especial a los dirigentes de organizaciones sociales y políticas a que tomen en cuenta de que ya hay un cambio de mentalidad en el pueblo de México (…) Hace cuatro días el presidente de un partido conservador fue a la OEA para denunciarme porque pretende reelegirme, pero independientemente del absurdo de la denuncia, lo que me llamó la atención fue que me enteré tres días después; ¿esto qué significa? que nadie toma en serio un acto de esa naturaleza, entonces se hace el ridículo, no está de más dar un consejo, a nadie, con todo respeto”, externó el presidente.

López Obrador destacó que la mentalidad ciudadana es otra y quien quiera pasarse de la raya, lo único que hace es exponerse y equivocarse.

“Que los dirigentes no se expongan, que respeten a la gente y hay que avisarles, ayúdenme, hay que mandarles un telegrama, correos electrónicos”, comentó en tono de broma el presidente de México.

LA PRENSA EN LA MÁS CHAMBEADORA: ELENA PONIATOWSKA

Durante la conferencia de prensa de este lunes, destacó la presencia de la escritora y periodista Elena Poniatowska, quien arribó al salón Tesorería minutos antes de las siete de la mañana.

En breve entrevista, la Premio Cervantes 2014 fue cuestionada respecto a la existencia de la prensa fifí, expresión reiterada en distintas ocasiones por el presidente de México para referirse a la época neoliberal.

Para Elena Poniatowska “no hay prensa fifí”, porque los periodistas “son los más chambeadores y madrugadores”.

Poco antes de concluir la conferencia, el presidente se refirió a ella como la mejor escritora de México.

“Esta mujer que es puro corazón, además de su inteligencia está llena de buenos sentimientos, es la que más defiende al pueblo, al pueblo raso, a los más pobres, por eso nuestro homenaje y reconocimiento y viene a darme una noticia, nada más que eso ya va a ser después, mañana les digo”.