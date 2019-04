Pink enfurece tras críticas al cuerpo de su pequeño hijo

Cuidado con lo que publicas porque puede ponerte en el blanco de la crítica, como recientemente le pasó a Pink y a su pequeño hijo Jameson, de 2 años de edad.

Verás, la cantante compartió en Instagram una fotografía de sí misma junto a sus dos hijos presentando a su nueva mascota, un pelícano llamado Pelle. Lo que ella vio como una bonita experiencia y por ende un hermoso recuerdo familiar, la gente lo transformó en algo repulsivo.

El niño no llevaba puesto el pañal así que su pene quedó expuesto; a la estrella comenzaron a enviarle mensajes de si está o no circundado el bebé…

Por supuesto, la intérprete de Whatever You Want enfureció con todos aquellos que criticaron el cuerpo de Jameson, volvió a publicar la imagen, ahora editada y envió un contundente mensaje:

“Hay algo muy mal con muchos de ustedes ahí fuera. ¿Irse sobre el pene de mi bebé? ¿Sobre la circuncisión? ¿De verdad? Como cualquier madre normal en la playa, ni siquiera noté que se quitó el pañal de natación. Lo borré (la foto) porque todos ustedes son jodidamente repugnantes. Y ahora desactivo mis comentarios y sacudo mi cabeza ante el estado de las redes sociales y los guerreros del teclado, y la negatividad que traen a la vida de otras personas.”

“Hay algo seriamente mal con muchos de ustedes ahí fuera”, insistió y republicó la foto ahora editada.

Por supuesto hubo muchas personas que apoyaron la postura de la estadounidense y le expresaron su apoyo haciéndole saber que ellos no notaron la desnudez del niño.

Fuente: SDP noticias