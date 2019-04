Andrea Legarreta y Erik Rubín celebran 19 años de casados con inéditas fotos de su boda

Andrea Legarreta y Erik Rubín son una de las parejas más estables del medio del espectáculo, el día de hoy celebran 19 años juntos y para ello la pareja decidió derramar miel mostrando algunas imágenes de su boda.

“Hace apenas 19 años… “Sí, acepto” … #TeAmo Y si volviera a nacer, ¡¡volvería casarme contigo!!… Así, con nuestros aciertos y errores… Con risas y llanto… Con los tesoros que nos tocaron… Con cada uno de nuestros instantes… Tratando de crecer y aprender con los años y los “daños” … Te amaba ayer, te amo hoy y te amaré siempre… Pase lo que pase… #FelizAniversarioPeloncito Erik Rubin”.

ANDREA LEGARRETA

Además del tierno mensaje, las fotografías de la boda provocó gran impacto entre sus seguidores.

Erik agradeció el detalle de Andrea enviándole un enorme arreglo florar al matutino y en redes sociales expresó:

“Hoy después de 19 años no veo mi vida sin ti. ¿Quién lo hubiera imaginado? Somos los rompe quinielas. Y no somos la pareja perfecta, pero día a día luchamos por mantenernos juntos, porque nos complementamos, porque nos amamos. Un amor que ha madurado y no solo ha aprendido a amar lo bueno si no también lo malo. Que hermoso ha sido crecer a tu lado. Feliz aniversario. Te amo”.

ERIK RUBÍN

Fuente: SDP noticias