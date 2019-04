10 vegetales que ENGORDAN si no los consumes con moderación

Si estás iniciando un plan para bajar de peso, además de hacer ejercicio, tienes que cuidar lo que comes pero… ¿qué pasaría si dentro de tu dieta, las verduras que ingieres te hacen engordar?

Los expertos de Eat This, Not That explican aquí qué verduras debes evitar.

1. Elote

Tiene un alto nivel de calorías, por lo que su consumo en exceso puede aumentar tu peso.

2. Papa

Posee una alta concentración de almidón y carbohidratos. Es una de las verduras que más engorda. Cómelo una vez a la semana.

3. Camote