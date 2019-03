Reúnen en el “Llantatón” más cuatro mil neumáticos

Este sábado se llevó a cabo la jornada denominada “Llantatón”, a cargo de personal de la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento, donde antes de las 12 del medio día se logró rebasar la meta de cuatro mil llantas en desuso.

El punto de reunión fue el estacionamiento del CUM, donde con buen ambiente y actitud servicial por parte de los colaboradores de Servicios Públicos se colocaron en cajas de tráiler las llantas que los hermosillenses tuvieron a bien llevar.

Norberto Barraza Almazán, titular de la dependencia informó que las llantas colectadas serán sometidas a un proceso ecológico de desintegración para que no representen ningún peligro.

Agradeció el apoyo de personal del CEDES, de la Secretaría de Salud, de Geocycle, Instituto de Ecología Municipal y de Semarnat, quienes de distintas formas intervinieron para que el “Llantatón” se llevara a cabo.

El director de Servicios Públicos detalló que el programa inició este sábado en los seis puntos donde se realiza el descacharre.

“A las personas que no alcanzaron a traer sus llantas hoy o que no tuvieron tiempo, no se preocupen, cualquier día de la semana las pueden llevar a cualquiera de estos seis puntos”, informó.

Barraza Almazán, añadió que la alcaldesa Celida López ha insistido en mantener Hermosillo lo más limpio posible con el apoyo de estos programas que el Ayuntamiento impulsa.

“Si ustedes traen sus llantas viejas, a cambio nosotros les damos una arbolito listo para ser plantado”, aseguró.

Un hermosillense que se destacó por su participación en el “Llantatón” fue Francisco Peralta Valenzuela, quien al enterarse por la red social facebook del evento, le comentó a sus vecinos que si tenían llantas en desuso las sacaran a su banqueta y él se encargaría de llevarlas, con lo que logró reunir casi 20 neumáticos los cuales depositó en el contenedor del “Llantatón”.

“Estas actividades nos ayudan a prevenir enfermedades como el dengue, pongamos nuestro granito de arena para mantener a Hermosillo limpio y libre de enfermedades”, animó.