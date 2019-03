Extirpan a paciente tiroides libre de cicatriz visible

Por primera vez en Sonora, especialistas de la Secretaría de Salud en el Hospital General del Estado (HGE), extirparon la tiroides a una paciente libre de cicatriz visible con tecnología de punta e innovadora, resaltó Abael Aranda Bárcenas, cirujano general

El especialista que realizó la tiroidectomía señaló que cada año se practican cientos de cirugías de tiroides en el HGE, pero ésta tiene la particularidad de haberse efectuado con una técnica novedosa, por la boca con mínima invasión y sin dejar cicatriz visible.

La primera operación de este tipo se realizó en Tailandia en el 2016 y tres años después se aplica en Sonora, puntualizó, lo que habla de que la Secretaría de Salud se mantiene a la vanguardia, innovando procedimientos que benefician directamente a los pacientes en su salud y en una recuperación más rápida y sencilla.

“Antes los pacientes perdían la voz y perdían la capacidad de retener el calcio por la operación, además de la herida a mitad del cuello para extraer la tiroides, actualmente con este nuevo procedimiento la paciente se operó a través de la boca un día, y al siguiente fue dada de alta en perfectas condiciones y sin cicatriz visible”, enfatizó Aranda Bárcenas.

De igual manera indicó que el HGE es una institución muy noble, punta de lanza en procedimientos quirúrgicos, por lo que las personas deben acercarse cuando lo necesiten y serán atendidos por personal debidamente capacitado.

Agregó que es muy importante que los pacientes tengan la confianza de que serán tratados de la mejor manera, con un trato digno y de calidad y con la mejor tecnología para que tengan una pronta y mejor recuperación.

Por último, el cirujano externó que en el HGE a los pacientes se les trata como si fueran sus familiares, con un trato muy humano, cada caso se valora de manera individual y se les atiende con calidez.

Comparte gran experiencia

Por su parte, la señora Martha Salas López, calificó como una bendición en su vida el ser la primer paciente en Sonora a quien se le practica este procedimiento innovador.

“Me siento muy bendecida y muy contenta porque en todo el procedimiento que he llevado ha sido un trato muy agradable a mi persona, yo digo que parece que no me operaron”, resaltó.

La señora compartió que su recuperación, luego del procedimiento ha sido muy favorable, ya que no ha tenido problemas para comer ni hablar, situaciones que suelen presentarse en personas con cirugía invasiva.

Tras dos semanas de su operación, recordó cómo fue el proceso de su enfermedad de nódulos en la tiroides, cuando en diciembre pasado le ofrecieron la cirugía no invasiva y le realizaron los exámenes pertinentes para su intervención.

“En diciembre pasado me ofrecieron practicarme la cirugía y sus beneficios, lo acepté y para mí fue de mucha ayuda, me siento una paciente muy consentida”, comentó.

Salas López llamó al personal de la Institución a seguir adelante con este tipo de procedimientos de innovación médica y continúen trabajando con el mismo interés por la salud de las personas.