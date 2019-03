Anota Carlos Vela tres goles

AgenciasVa que vuela para ser MVP!

Carlos Vela aseguró que trabaja para ser el mejor jugador de la temporada y si sigue como hasta ahora, seguro lo logrará, pues ayer dio cátedra de juego con Los Ángeles FC, equipo que goleó de visita 5-0 al San José Earthquakes gracias a tres tantos del mexicano, quien además colaboró con una asistencia.

Con su hat-trick, Vela llegó a seis anotaciones y es líder de goleo en la MLS, luego de cinco partidos disputados.

El primer tanto del mexicano fue al minuto 8, cuando aprovechó un error garrafal del portero Mario Vega, quien intentó despejar el balón, pero no le dio, lo que dejó a Carlitos solo ante la meta sin rival.

Al final del primer tiempo, el delantero tricolor anotó el 3-0 tras un gran pase de Diego Rossi, pero la gran joya del partido fue el 4-0, cuando Vela, ubicado en su sitio favorito, en el costado derecho del área grande, sacó un disparo directo al ángulo.

Rossi y Steven Beitashour fueron los otros anotadores del cuadro angelino.

Mientras Vela no dejaba de sonreír, del otro lado Matías Almeyda, ex técnico de Chivas y ahora al frente del San José, lucía preocupado, pues registra cuatro derrotas en sus primeros cuatro juegos en la MLS.