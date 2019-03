Pasa horas buscando a su gato y sólo el perro sabía dónde estaba

¿Quién dice que los perros y los gatos no se llevan bien? Además de poder llevarse mucho mejor de lo que lo hacen entre sí algunos humanos, los perros y gatos pueden entablar amistad y crear lazos muy fuertes y llenos de complicidad.

Si no nos crees, seguramente es porque no has visto el video que se volvió viral esta semana en la que se ve a un hermoso golden retriever disfrutando de la comunidad de un sillón, completamente relajado.

Y todo está perfecto, excepto porque la familia del can anda desesperada buscando al gato. Ya sabemos que a los gatos les encanta andar asustando gente mientras observan desde un escondite, pero este caso fue distinto porque el minino tuvo un cómplice: ¡Sí, el perro!

Resulta que de alguna manera (quizá por mandato divino) al humano se le ocurre levantarle la oreja al perro que permanece inmóvil, pero que debajo de su brillante pelaje deja ver la tierna cara del gatito completamente dormido.

No cabe duda: Son una fuente inagotable de amor.

Fuente: SDP noticias