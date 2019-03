Recibe Bryce Harper dos “chocolates”

Bryce Harper se ponchó dos veces vistiendo zapatillas verdes del Phanatic en su debut con los Filis de Filadelfia, quienes no resintieron la improductividad de su nuevo astro de 330 millones de dólares y abrieron la campaña arrollando10-4 a los Bravos de Atlanta.

Harper hizo una reverencia ante los miles de aficionados que le brindaron una ovación de pie.

Toda la ciudad esperaba ansiosamente el primer encuentro de Harper desde que firmó el contrato por 13 temporadas, que fugazmente fue el pacto más alto del beisbol.

Harper se fue de 3-0 con un pasaporte intencional y no pudo conectar un batazo de poder, pero no hubo de qué preocuparse, pues los Filis sumaron carreras a placer.

La mera presencia de Harper en la alineación ayudó a Filadelfia a tomar el control cuando los Bravos otorgaron una base por bolas al bateador zurdo para llenar la casa. Rhys Hoskins, quien llegó a ser jugador franquicia, llegó a continuación y conectó un grand slam ante un lanzamiento del relevista Luke Jackson en una séptima entrada en que los locales se despegaron en la pizarra.

El Citizens Bank Park lució abarrotado con cerca de 45 mil fanáticos, muchos de los cuales llevaban a la espalda el número 3 de su nuevo jugador favorito. Estaban listos para festejar, incluso horas antes del primer lanzamiento.

Pero Harper no pudo destacarse al bate.

El otro Jugador Más Valioso de la Liga Nacional adquirido por los Filis entre temporadas aportó de inmediato: Andrew McCutchen, que firmó un contrato de tres años por 50 millones de dólares, inauguró la pizarra con un jonrón al jardín izquierdo al enfrentar al abridor de los Bravos, el colombiano Julio Teherán (0-1).

Maikel Franco pegó un bambinazo de tres carreras en el sexto inning para dar a Filadelfia una ventaja de 6-1 en un divertido día ante los campeones defensores de la División Este de la Nacional.

Por los Filis, los dominicanos Franco de 3-1 con una anotada y tres producidas, y Jean Segura de 4-2 con par de anotadas. Los venezolanos Odúbel Herrera de 4-1 con una empujada, y César Hernández de .3-1 con anotada y remolcada.

Por los Bravos, los venezolanos Ender Inciarte de 4-0, y Ronald Acuña Jr. de 2-1 con anotada e impulsada. El panameño Johan Camargo de 1-0. El colombiano Teherán de 2-0.