Muere la cineasta francesa Agnès Varda

A los 90 años de edad, tristemente, Agnès Varda murió, confirmó The Hollywood Reporter.

La cineasta, llamada “madre”, “madrina” o “abuela” del movimiento francés New Wave, falleció este viernes 29 de marzo en su casa rodeada de familiares y amigos. Por mucho tiempo peleó contra el cáncer.

Varda debutó como directora de cine en 1995 con la película La Pointe Courte, su talento fue apreciado con más filmes como Cleo From 5 to 7, Vagabond y Jane B. by Agnes V, así como Le Bonheur y Les Creatures.

Fue reconocida con un Premio Honorario de La Academia, así como con una nominación por el documental Faces Places en 2017, convirtiéndose en la persona más vieja en recibir una nominación competitiva.

El año pasado durante el Festival de Cine de Marrakech recibió un homenaje al que asistieron Dakota Johnson y Daniel Bruhl.

Hace poco más de un mes la mítica realizadora de la Nouvelle Vague presentó en Berlinale su último trabajo.

Descanse en paz

Fuente: SDP noticias