“Mi hijo me pregunta por qué me matan en Argentina”, revela Lionel Messi

Pese a que lo ha ganado todo con el Barcelona y es sin duda uno de los mejores jugadores de la historia, Lionel Messi sigue sin conseguir títulos importantes con la Albiceleste, hecho que en Argentina le cuestionan severamente.

En ese sentido, Messi reveló que quienes más sufren tales críticas son sus hijos, y es que por ejemplo, Tiago, de 6 años, le pregunta constantemente por qué la hinchada de su país natal lo reprende de esa manera.

“Mi hijo Thiago, de 6 años, me preguntó por qué me mataban (atacan) en la Argentina. Él ve todo el tiempo videos en Youtube. Y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas, pero no me importa”.

LIONEL MESSI

Sin embargo, la ‘Pulga’ dejó en claro que, contrario a otros jugadores como que han decidido renunciar a la Selección, él seguirá intentando obtener un triunfo importante en el representativo dos veces campeón del mundo.

“Yo quiero ganar algo con la selección, lo voy a seguir intentando. Y voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no lo haga, que no vuelva sufrir”, dijo en entrevista con Radio Club Octubre.

Messi niega que haya fingido lesión para ir a una fiesta

En los últimos días, los cuestionamientos contra Messi se acrecentaron debido a que abandonó la concentración de Argentina previo al amistoso ante Marruecos y tras caer frente a Venezuela, inclusive existieron versiones que afirmaron que se había regresado a Barcelona para asistir a un bautizo, lo cual negó de manera airada, pues más bien esto fue consecuencia de una lesión.

“La gente compra todo lo que se dice. Después soy yo el hijo de puta, y a los que más le duele todo eso es a mi familia. Se dijeron muchas mentiras. Todos los días se dicen mentiras nuevas”, se quejó de forma airada.

“Dijeron que me fui por un bautismo. Mirá si yo voy a dejar de jugar un partido por un bautismo, es una boludez (estupidez) tremenda”.

Con la Albiceleste, Messi registra más penas que glorias, pues no se ha embolsado ningún título del mundo, además, perdió dos finales de Copa América. “Ser campeón del mundo es lo máximo. Yo gané todo a nivel de clubes, pero es duro no haberlo conseguido en mi país”, remató.

Fuente: SDP noticias