Imponen Dodgers récord de jonrones

El equipo de Los Ángeles totalizó ocho vuelacercas para imponer marca de las Mayores en un duelo inaugural de la campaña; apalean 12-5 sobre los Diamantes de Arizona

Joc Pederson y Enrique Hernández aportaron dos jonrones cada uno, y los Dodgers de Los Ángeles totalizaron ocho para imponer un récord de las Mayores en un duelo inaugural de la campaña, en camino a una paliza por 12-5 sobre los Diamantes de Arizona.

El boricua Hernández, Austin Barnes y Corey Seager consiguieron vuelacercas en el cuarto inning, para poner fin a la labor de Zack Greinke.

Max Mucy, Cody Bellinger y Hernández sacudieron sendos bambinazos en el séptimo, por unos Dodgers que no se guardaron la pólvora en el inicio de la temporada. Los Ángeles comenzó de manera fulgurante la búsqueda de lo que sería su tercer título consecutivo en la Liga Nacional.

Adam Jones y Christian Walker batearon jonrones por los Diamantes, que sin embargo no tuvieron oportunidad. Los ocho cuadrangulares aceptados por su cuerpo de pitcheo impusieron también un récord del equipo.

Los Dodgers pulverizaron la marca previa de un juego inaugural, que era de seis vuelacercas y que fue impuesta por los Mets en 1988. Los Medias Blancas habían igualado ese récord en 2008.

De igual modo, Los Ángeles igualó la marca de la franquicia, establecida ante Milwaukee el 23 de mayo de 2002, cuando Shawn Green logró cuatro de los ocho palos de cuatro esquinas de Los Ángeles.

Con semejante artillería, el surcoreano Hyun-Jin Ryu no tuvo problema en una tarde en que toleró cuatro hits y ponchó a ocho enemigos en seis innings. Fue la primera vez desde 2010 que el abridor del juego inaugural de los Dodgers no fue Clayton kershaw, aquejado por una inflamación del hombro izquierdo.

Por los Diamantes, los venezolanos Eduardo Escobar de 4-2, Wilmer Flores de 4-1 con una anotada, David Peralta de 4-1 con una anotada. El dominicano Ketel Marte de 3-0 con una remolcada.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Hernández de 3-2 con tres anotadas y tres producidas, y el mexicano Alex Verdugo de 1-0.