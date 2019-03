El mejor estado del ser humano no es estar enamorado, es estar en paz

Atrás quedó la búsqueda de la pareja perfecta o el amor ideal, es momento de encontrar el amor propio y la paz interior, pues, en realidad, el mejor estado del ser humano es ése, estar en paz.

Si creciste con las películas de Disney y otros cuentos de hadas, y posteriormente te volviste fan de las novelas románticas y las chick flicks, donde las protagonistas encontraban al amor de su vida en las formas menos imaginadas, no es raro que lleves parte de tu existencia esperando que llegue la historia de amor para ti.

El problema es que la búsqueda de un amor idealizado, sin siquiera cuestionarte o conocer tus necesidades y deseos, puede llevarte a caer en relaciones equivocadas. Aquellas de las cuales sales herida y quizá culpándote o reclamando al fatídico destino por no encontrar la persona ideal para compartir tu vida y todo lo que con ella venga.

O peor aún, te quedas en ellas bajo la sombra de la insatisfacción sólo para ver si en algún momento la magia aparece y cambia las cosas… Aunque sabes bien cómo terminará la historia.

La respuesta no está en aplicaciones de citas o rituales mágicos, sino en encontrar la paz interior, ese punto de tranquilidad en el que todo en tu vida (interior y exterior), está en equilibrio. Ese lugar donde te reencuentras con lo realmente importante, sabiendo que todo es parte de un aprendizaje para poder fluir y vibrar con el mundo.

Una frase del Dalai Lama reza: “Necesitamos aprender a querer lo que tenemos y no tener lo que queremos, a fin de obtener una felicidad estable y duradera”. Eso significa que más allá de vivir buscando lo que no tienes o siempre has deseado, debes aprender a apreciar lo que hay en tu vida.

¿Cómo encontrar la paz?

Sanando tu interior. Según Mónica Esgueva, especialista en Mindfulness y autora de varios libros, si no estás en paz contigo, nunca podrás estarlo con los demás ni con el mundo, lo que te llevará a librar batallas imaginarias, cuando la vida no debería ser una guerra.

La clave es aprender a vivir el presente, pues enfocarte en el futuro o aquello inalcanzable, hará que el hoy se te escape. La autora aconseja adoptar la filosofía oriental que reconoce que la vida está hecha de yin y yang, es decir, aunque tengamos el dulce sabor de las victorias, también es importante pasar por las derrotas, pues el dolor es parte necesaria e inherente del ser humano.

¿Eso significa renunciar al amor? No, tampoco al romanticismo,

simplemente significa enfocarte en tu interior y ser feliz con tu presente. Entender que el amor llegará en el momento que deba hacerlo, sin forzarlo, sin buscarlo. El amor se encuentra, no se busca; es decir, aparece en tu vida cuando descubres lo que mereces y no lo que soñaste.

En el momento en que en tu vida haya equilibrio y plenitud, el amor será complemento, no respuesta a vacíos o ausencias. Aunque también puede que descubras que no es el amor de pareja tu fin ideal y disfrutes de la paz de tu equilibrio.

Fuente: Salud 180