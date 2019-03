Dejan sin batería automóvil del Ayuntamiento

Amantes de lo ajeno sustrajeron la batería de un vehículo propiedad del Ayuntamiento de Hermosillo, en hechos ocurridos durante la madrugada del miércoles mientras estaba estacionado en la casa de la persona que lo tiene asignado.

El hurto se cometió afuera de una vivienda situada en la esquina de las calles Santa Ana y Villa del Marqués, en la colonia Villa del Palmar.

Fue a las 08:39 horas cuando se notificó al 911 que en dicho sitio reportarían un robo de accesorios de vehículo y agentes de la Policía Municipal acudieron a éste.

En el lugar se entrevistaron con un hombre que dijo desempeñarse como inspector del Departamento de Inspección y Vigilancia.

Añadió que al salir de casa abordó el vehículo utilitario tipo pick up de la marca Ford, pero éste no encendió el motor y al indagar la causa se percató que no tenía el acumulador.

El reportante precisó que el robo se cometió alrededor de las 05:45 horas y fue perpetrado por dos personas del sexo masculino, hecho que verificó a través de las cámaras de seguridad del inmueble.