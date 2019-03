Apoyan a 100 personas en situación de calle

De los beneficiados, dos son mujeres migrantes originarias de Guatemala que dijeron estar de paso

En su undécima edición del programa “Transformando Historias”, tercera en el Parque Madero, se atendieron a alrededor de 100 personas en situación de calle, de los cuales, dos eran mujeres migrantes originarias de Guatemala, que dijeron estar de paso.

La directora general del DIF-Hermosillo, Bernardeth Ruiz Romero, explicó que el trabajo de este programa consiste en realizar jornadas en los puntos de reunión de personas sin hogar.

“En el parque Madero nos reunimos el último viernes de cada mes, las demás jornadas van variando dependiendo de la necesidad que se va presentando”, comentó.

La titular de la dependencia municipal afirmó que el proyecto “Transformando Historias” se trabaja diario, por medio de la unidad móvil que utilizan para llevar alimento a las personas, que utilizan como medio de transporte para llevarlos a algún albergue o asociación civil que pueda atender alguna necesidad en específico.

“También, la unidad móvil cuenta con el servicio de corte de cabello, cuenta con un poco de ropa por si es necesaria y más, diariamente la unidad atiende desde 14 a 30 personas”, detalló.

Manuel Magaña Moreno, de 54 años, con oficio de “bolero” compartió que le gusta mucho ir a los programas que organiza el gobierno.

“Estos eventos son muy buenos porque las personas que andamos en la calle no andamos por gusto, es por necesidad, no está fácil porque no tenemos oportunidades, la vida está bien cara y bien dura”, externó.

El señor Magaña Moreno acudió a la jornada de Transformando Historias para darse un corte de cabello, ya que dijo, le gusta traer el cabello corto y más en temporada de calor.