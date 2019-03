Urge Ernesto de Lucas a concretar subsidio eléctrico

El dirigente estatal del PRI, consideró prioritario formalizar el convenio

A que el gobierno federal concrete de una buena vez el subsidio a la tarifa eléctrica en beneficio de los sonorenses, exhortó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto de Lucas Hopkins.

Refirió que durante la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a San Luis Río Colorado, al no mencionarse durante la gira el tema del subsidio, la gobernadora Claudia Pavlovich de nuevo alzó la voz en defensa de los sonorenses.

“De nueva cuenta la gobernadora Claudia Pavlovich, alzó la voz en defensa de los sonorenses al plantearle de manera directa al Presidente de la República la urgencia de formalizar el convenio para el subsidio de la luz, pues ya está encima el 1 de mayo y ello representa una urgencia para cada uno de los hogares en la entidad”, expuso.

Al no generarse certidumbre por parte del Gobierno Federal en este tema, De Lucas Hopkins, convocó a los titulares de la Secretaría de Hacienda Federal y de la Comisión Federal de Electricidad, para que se haga realidad el compromiso ya establecido de continuar apoyando a los sonorenses con este beneficio que desde el 2016 la gobernadora logró para los 72 municipios, es decir, para todos los sonorenses.

“Ya es hora de que el gabinete del Gobierno Federal se ponga las pilas y de confianza a las más de 270 mil familias que se ven beneficiadas con este apoyo”, manifestó Ernesto De Lucas.

Sobre los apoyos que el Presidente López Obrador entregó en San Luis Rio Colorado, De Lucas los calificó como positivos, pues colonias populares de la ciudad se verán beneficiados con obras de drenaje, agua y espacios de recreación, lo que significa un apoyo importante para las familias de aquella ciudad.

Sin embargo, consideró que faltó dar respuesta puntual a necesidades urgentes como: atención a pescadores y productores que tienen incertidumbre por las nuevas reglas de operación, así como el tema del apoyo a guarderías que se ofrecía a madres de familia y que desapareció con el arribo de las nuevas autoridades federales.

“En Sonora, no sé está pidiendo absolutamente nada nuevo: ni el subsidio a la luz, ni el apoyo a pescadores, ni el apoyo a estancias infantiles. Los sonorenses somos gente de esfuerzo y de trabajo, no queremos nada regalado, solamente lo justo: que no nos den, pero que tampoco nos quiten”, concluyó Ernesto De Lucas.