Sin Medias Tintas

Que pararán el alto a “autos chuecos”…Y con respecto al que parece que por fin podrían hacer algo de fondo, es con relación al reciclado y eterno problemón que representan los “carros chuecos” o extranjeros, con cuya ilegalidad por años han hecho un negocio redondo los vívales cabecillas de las organizaciones Onachafa$ o “defensoras” de ese contrabando vehicular. De ese pelo.

Eso a partir de lo anunciado por el “Preciso” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, de que ya no le seguirá sacando la vuelta a esa problemática, al reconocer que desde siempre le han planteado resolverla, por en la mayoría de los delitos usarse esa clase de vehículos, de ahí que adelantara que ya le giró instrucciones a su gabinete para analizar esa irregularidad, a la que nunca le han dado solución.

Tan es así que aflorara que ya instruyó al secretario de Seguridad Pública, el bavispeño de Alfonso Durazo, para que junto con el titular de Hacienda y la encargada de Economía, así como el del SAT, se pongan a elaborar un plan para meter al carril de la legalidad a esos millones de “autos chocolate”, pero no sólo eso, sino el que ya no vuelva a ser un simple borrón y cuenta nueva, como siempre ha sucedido.

Y es que regularizaciones han ido y venido, pero al rato de nuevo está invadido el País con esos automotores que desechan en los Estados Unidos, y los cuales no entran “volando”, sino como consecuencia de las mafias que se han formado entre los agentes aduanales y vendedores, que generalmente son los mismos promotores de las Onapafa$, Odepafa$ y de más “Chafas”. ¡Ñácas!

Porque lo que demuestra que hoy en día ya se ha vuelto más una vaquetonada, que una necesidad, el poseer un “carruaje” de esos con los que circulan al margen de la Ley, es que la mayoría tiene como para adquirir uno usado, por de a cómo ya no son unidades de trabajo, sino en más bien de lujo, como unos insultantes BMW, Cadilac, Audi, y demás, lo que refleja que cuentan con un poder adquisitivo. ¡Zaz!

Es por eso que López Obrador ya está hablando de buscar un equilibrio, al por un lado estar los que realmente no tienen para hacerse de un carrito pa´ la chamba, pero por otro están los distribuidores que se oponen a que exista esa opción que es ilegal y con total impunidad, por como nunca se ha procedido contra los que fomentan esa contrabandeada, como son los “Pafo$”. ¡Pácatelas!

Pues en los últimos tiempos ha sido más evidente, el como al grueso de los “Onapafas” no les interesa el andar en “carracter” mexicano, porque alternativas de regularización ha habido, pero es obvio que les implicaría pagar placas, multas y todas clase de impuestos, como los que transitan en regla, que es a lo que terminan “sacándole”, de ahí que sea un lío que ha crecido como “bola de nieve”. ¡Vóitelas!

Luego entonces esa es “la pelotita en la mano” que Andrés Manuel le está dejando a Durazo Montaño, para buscar cortar de tajo con anomalía social que se ha vuelto un cuento de nunca acabar y a la que nadie le ha querido entrar aplicando las leyes como debe ser, por ser un delito que hasta amerita cárcel, pero lo cierto es que hasta ahora no se ha encerrado a nadie por esa acción delictiva que en teoría es grave. ¡Ajá!

Reprueban a los operadores de los Cbti$…Donde está más que claro, que está muy bueno el negociazo que hacen con las cuotas escolares, así como con el encubrimiento, es en las “Prepas” federales de los Cbti$, por como ha seguido reprobando en materia de negociación el de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (Dgeti), Héctor Núñez, a pesar de las exigencias de transparencia.

Prueba de ello es que ante esa política de cerrazón de Núñez Salazar y sus malas compañías, es que a los padres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbti$) No 132, de la colonia Las Quintas de esta Ciudad del Sol, no les quedara de otra más que iniciar una toma permanente del plantel, en perjuicio de cientos de estudiantes, por ser hora de que no les han dado una respuesta.

Toda vez que de nada ha valido que en el último mes hayan escenificado una serie de manifestaciones, mismas que le han entrado por un oído y salido por otro, como lo exhibe el que les esté dando “puras largas”, como en la más reciente reunión que sostuvieran, en la que les salió con que solamente la hará de mediador ante las oficinas centrales de la Dgeti, cuando antes había prometido resolverles. ¡Tómala!

De ahí que resulte por demás inconcebible, el que a pesar de que incluso ya hay una denuncia por un presunto desvío de casi un millón de pesos contra la directora, Victoria Aguilar López, aún así a todas luces persisten en solaparla, cuando era como para que ya hubieran ordenado una investigación, pero sobre todo una auditoria en torno a dichos recursos a los que señalan que no se les ha dado un buen uso.

A ese punto ha llegado ya el hartazgo de los informes que demandan cuentas claras, por la aparente malversación que se ha hecho de los $2 mil pesos semestrales que paga cada estudiante para canalizarse al mantenimiento de las instalaciones escolares, pero que por lo que se ve no se hace, como lo denota el mal estado en que están, sobre todo las aulas, de ahí que siga poniendo el grito en el cielo o protestando.

¿“Se hacen patos” con subsidio a la “luz”?…Quien haciéndole honor a su apodo, sí que exhortó a los del gabinete del Gobierno Federal para que “dejen de hacerse patos” y se “ponga las pilas”, y ya concreten el subsidio a la tarifa eléctrica en beneficio de los sonorenses, es el dirigente del PRI Estatal, Ernesto “El Pato” de Lucas, al considerar que el tiempo pasa y no se firma el “papelito habla”.

Así de claro y contundente es que se le escuchara a de Lucas Hopkins, al apuntillar que de nueva cuenta tuvo que ser la gobernadora, Claudia Pavlovich, la que otra vez alzara la voz para recodarle lo de esa subsidiada de la CFE al “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a San Luis R. C., por como no trajera en su agenda ese tema, que es prioritario para los ciudadanos. De ese tamaño.

Por lo que poco faltó para que el echado pa´ delante del “Pato” de Lucas dijera que ¡al sordo hay que gritarle!, como dice el dicho, ante la urgencia que ya hay de formalizar ese convenio que López Obrador ya aprobara, pero sólo de palabra, si se analiza que el 1 de mayo ya casi está a la vuelta de la esquina, que es cuando entra en vigor esa tarifa 1F, con el inició de la época de los calorones. A ese grado.

Casi por nada es que el político plumífero convocara a los titulares de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que hagan realidad ese compromiso ya establecido de continuar apoyando a los ciudadanos de por estos ardientes lares con esa subsidiada, que desde el año 2016 Pavlovich Arellano lograra ampliar para los 72 municipios, es decir, para el sonorense en general.

Razón por la cual al no haber una certidumbre tocante a ese acuerdo previo, es que la “Gober” se hubiera visto en la necesidad de nuevamente hacerle ese planteamiento de manera directa al Presidente de la República, a fin de darle confianza, y ahora sí que “luz”, a las más de 270 mil familias que están a la espera de ese apoyo, que es por lo que lo recalcara de Lucas Hopkins, a fin de meter más presión.

Harán con “Llantatón” limpia integral…El que vaya que está yendo más allá, a la hora de promover la limpieza integral de la ciudad, es el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza, al invitar a lo que será el “Llantatón” que llevarán a cabo mañana sábado, para lo que están convocando a las llanteras, yunques y ciudadanos, a deshacerse de los neumáticos que tengan en desuso.

Ya que será una jornada de desllantada que realizarán de las 9:00 a las 14:00 horas, en alianza con el Gobierno estatal y empresas, cuyo punto de acopio principal estará en el estacionamiento del Centro de Usos Múltiples (CUM), así como en los 6 sectores de Hermosillo en los que esa dependencia operada por Barraza Almazán mantiene contenedores, de ahí que esperan captar entre 4 mil y 5 mil llantas. ¡Órale!

Al ser una campaña con la que Norberto estará “matando dos pájaros de una sola pedrada”, porque en primer lugar se limpiará esta “Capirucha” de esas ruedas que son muy contaminantes, y en segundo se reducirán las condiciones propicias para la reproducción del mosco transmisor de enfermedades como el zika, chikungunya y dengue, que por algo se disparan en la temporada de verano. Así el dato.

Dicho de otra manera, ese es el doble positivo objetivo que tendrá esa recolección que harán el movido de Barraza Almazán y sus operadores, en la que colaborará la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), que entregará árboles a cambio de esos desechos; además de la Secretaría de Salud y la compañía coprocesadora Geocycle, que es la que las destruirá. ¡Qué tal!

Y para quien dude de la importancia de esa actividad de saneamiento, está el hecho de que ya es toda una realidad, que ese llanterío ya amanece tirado en los lotes baldíos, canales y en las banquetas, pero la diferencia es que ahora será destruido con un método compatible con el cuidado del medio ambiente, para terminar utilizándolo como combustible alternativo en la fabricación de cemento. De ese nivel el acierto.

