Piden bajar grado de alcohol al manejar…Y la que se da por descontado que va subir como la espuma, es la aceptación que tendrá la propuesta que acaba de hacer ante el Congreso del Estado el diputado por Morena, Martín Matrecitos, para reforma a la Ley de Tránsito e incrementar de 0.40 a 0.80 el grado de alcohol permitido en conductores, a fin de evitar actos de extorsión policíaca. De ese pelo.

Al ser una demanda “ciudadana” que anteriormente ya se había hecho, pero que no había tenido el eco entre las autoridades a las que corresponde ese cambio, en primer lugar porque no se había realizado con la formalidad del caso, como ahora lo está haciendo el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional, y en segundo porque no estaban las condiciones política dadas para que fuera aprobada. ¡Zaz!

Aún y cuando de acuerdo al sentir de las mayorías, desde un principio se considerara que era una reglamentación por demás leonina y con un evidente fin recaudatorio, más que para prevenir accidentes y muerte por manejar borracho, como lo refleja que Sonora sea el Estado que tiene el menor grado de alcohol permitido, a diferencia de Estados como Nuevo León, Oaxaca, Jalisco y Estado de México.

De ahí que no sea ninguna casualidad el que la Entidad incluso esté por encima del límite que marca la Organización Mundial de la Salud en es ámbito de “empinar el codo”, que es de 0.80, como lo pone de manifiesto la carísima multa que se cobra por conducción punible o “chupible”, que es de más menos $8 mil pesos, a lo que se le agrega la detención y confiscación del carro en el corralón. Así la cobradera.

No en balde en su mayoría la ciudadanía ha estado en contra de esa norma, por ser catalogada de excesiva y onero$a, de ahí el porque de esa iniciativa de reformada que está promoviendo Matrecitos Flores, en aras de armonizarla con el resto de las Entidades, donde es de de 0.80, por aquello de que ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que lo queme o en este caso que lo emborrache. ¿Qué no?

Y nomás para que se den una idea del como se fueron de paso a la hora en que hicieran esa reformitis, en su momento impulsada por la ex diputada panista, Perla Suzuki, que irónicamente después se metió de antrera o a ese negocio alcoholero, es que los .40 grados equivalen a una cerveza, mientras que el 0.80 a dos o tres, pero la justificación es que cada organismo reacciona diferente a la ingesta de alcohol. ¡Ajá!

Casi por nada es que desde ya se pronostique que esa proposición de modificar con proyecto de decreto el artículo 81de la citada legislación, sí que va caer en blandito, por estilarse que está muy fuera de la realidad o de una normalidad, por suponerse que el “tomarse” tres “cheves” no implica que ya no puedan manejar, como lo denota que en el resto de la República Mexicana impere el 0.80, que por algo ha de ser.

Tan es así que para seña está que los de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) ya emitieron una carta, en la que asientan con todas sus letras, el que apoyan que las personas puedan acudir a cenar a un restaurante con total tranquilidad y sin el acoso de los policías, o sin el temor de ser sancionados, o en el peor de los casos hasta extorsionados. ¡Pácatelas!

Le va mal a López Obrador en su visita…Quien dan cuenta que no debió haberse ido con muy buen impresión, es el “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, por lo mal que le fuera en la gira que hiciera el martes por San Luis R. C., ya que no sólo lo abuchearon, sino que además lo tuvieron “en el rayo del sol”, y con un calorón que rebasaba los 30 grados centígrados. ¡Vóitelas!

Y si a eso se le suma el que una vez más quedara demostrado, que al Mandatario que encabeza la llamada Cuarta Transformación, aunque hay quienes le dicen “Deformación”, ya se le está acabando la “luna de miel” con la población que lo llevara al poder presidencial, al ya no tener el mismo galón de gente o de adeptos, “pos” sí que le terminó por completar, o más bien descomponer el cuadro. De ese tamaño.

A ese extremo manejan que estuvieron las fallas de los organizadores de esa visita a dicha frontera, con lo que se confirmó que segundas partes nunca han sido buenas, ya que significó la segunda venida de Andrés Manuel a Sonora, por como durante el acto se vieran muchas sillas vacías, por sólo acudir unas tres mil almas, de las cinco mil que tenían contempladas, de ahí que no respondiera a las expectativas.

Con lo que quedó más que claro, que a López Obrador lo hicieron “sudar la gota gorda” por todos lados, como lo evidencia el que ni siquiera le hubieran asegurado una sombra, y mucho menos a los asistentes, de ahí que tuvieran que conseguirle un sombrero para que se cubriera el sol, que estaba que calaba, al no tener la previsión de cuando menos sombrear el templete, y al gentío en general con algunas carpas.

Es por eso que a AMLO a “fuerzoris” lo hicieran “entrar en calor” y más a la hora en que lo abuchearon por haber dicho a los cuatro vientos que en esa frontera había bajado el IVA y el precio de la gasolina, lo cual le contestaron a coro que no es cierto, de ahí que ante tanto desacierto, habrá que ver como le habrá ido al delegado de Bienestar, Jorge Taddei, al que ubican como principal organizador de ese periplo.

Por cierto que la que ayer hizo un positivo recuento de esa visitada del “Preciso” tabasqueño, es la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera, al resaltar que la gobernadora Claudia Pavlovich le reiteró lo del subsidio de la CFE y el apoyo a madres jefas de familia para las guarderías, a la vez que ventilara que la “Gober” estará tres días en reposo por una infección, por lo que en ese lapso despachará desde su casa.

¿Dejarán de cobrar en casetas carreteras?…Con todo y que pareciera no ser cierta tanta belleza, pero habrá que ver qué tan verídica es la versión dada ayer por los del Movimiento Libre Tránsito Sonora, del que es cabecilla una tal Martín Delgado, referente a que pactaron la entrega de la caseta de cobro de Hermosillo que tenían tomada, a cambio de que ya no le cobren a los sonorenses por pasar.

Una evidencia de ello es que desde ayer en la mañana levantaran el plantón de protesta que mantenía en ese punto de peaje de la carretera de Cuatro Carriles desde el pasado mes de julio, con la condición de que ya no se les exija la respectiva cuota a los comprueben que son residentes del Estado, según esto con el único requisito de que presenten la credencial de elector para verificar que vivan por estos lares. ¿Será?

No obstante y que queda la duda, tocante a que si con esa facilidad de tramitología, como es el solamente exhibir la “charola” del INE, les vayan a reconocer el que residan en la Entidad, para exentarlos de esa pagadera, si se toma en cuenta que en el pasado no solamente exigían todo un burocrático papeleo con ese fin, para luego al poco tiempo terminar cancelando esa concesión, que ya no se volviera a otorgar.

Es por lo que sí que aplica el dicho de que ¡hay que ver para creer!, como dijera Santo Tomás, con todo y que Delegado y sus partidarios ya andan cantando victoria, al desde ya estar adelantando que lograron su objetivo, como es el de conseguir que ya no se pague por esos cruces en esas casetas que por algo son llamadas de robo, y no es para menos, por ser una cobranza que no tiene para cuando acabar. ¡Ñácas!

Así que de ser realidad ese anuncio hecho por los del Movimiento Libre Tránsito Sonora, sí que se estarían ganando el que les hagan un monumento, por el beneficio que representaría para quienes habitan en la región, después de que pocos creían que fuera posible, pero pues ahora sí que estuvieron como la gota que taladra la roca, al mantenerse varios meses con ese bloqueo, que parece se que dará resultado.

Saldrá al aire programas “Entre Medios”…Donde a partir de ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijera el ex “Presichente” Fox, habrá un espacio de análisis que valdrá la pena sintonizarlo, es en el Canal 8 de la Universidad de Sonora, el cual se llamará “Entre Medios”, y que será conducido por el colega y mejor amigo, Jesús Durazo Moreno, en coordinación con alumnos de la Licenciatura en Comunicación. ¡Órale!

Ya que conociendo de la trayectoria y capacidad de analista que se le reconoce a Durazo Moreno, se da por descontado que el citado programa que hoy iniciará a las 19:30 horas -siete de la tarde-, tiendo como invitados al periodista, Juan Carlos Zúñiga, y el maestro universitario, José Peralta, tendrá no nomás el éxito asegurado, sino que además será un escaparate formador de nuevos comunicadores. ¡Qué tal!

Pues de acuerdo a lo anticipado por Jesús, la mecánica será la de poner sobre la mesa las temáticas que manejan los diferentes medios de comunicación locales, estatales, nacionales e internacionales, pero desde una óptica de la academia, para involucrar a los futuros comunicólogos en el mundo de la información, pero de una manera real, de ahí que serán unas auténticas prácticas, vía la pantalla chica.

Eso además con el plus extra que será el que invitarán a quienes son los actores de la noticia, es decir, a los diferentes profesionales del periodismo, para que compartan sus experiencias y puntos de vista sobre el acontecer informativo, lo que se complementaría con la participación de catedráticos del Alma Mater, de ahí que será una nueva y fresca alternativa para ver y analizar el diario acontecer. De ese vuelo.

Ante lo que está de más el señalar, que vaya que es un acierto de los operadores de la Unison, de la que es rector, Enrique Velázquez Contreras, por como estarán concretando y sacando al aire en la señal televisiva universitaria ese proyecto que esté día será toda una realidad, y en el que obviamente que también tuvo que ver el titular de Comunicación de esa institución, José Felipe Medina. Ni más ni menos.