“Prefiero el sexo antes que salir”: Cara Delevingne

La modelo británica Cara Delevingne se sinceró -más- sobre su sexualidad durante el podcast What’s the Tee.

Actualmente, vinculada amorosamente con Ashley Benson, la también cantante prefiere quedarse en casa que salir, ¿la razón? SEXO.

“Solía ir a clubes, pero preferiría tener sexo que salir ahora”

La multifacética revela que le es más fácil demostrar amor que recibirlo, incluso confiesa haber perdido la virginidad a los 18 años.

“Soy muy buena para dar amor y no para recibirlo. Soy igual en la cama. Me resulta bastante difícil recibir placer y amor y cosas por el estilo, así que me encanta dar”.

Indicó que comenzó a descubrir la sexualidad a través de increíbles libros.

“Por eso nunca quise aceptar mi sexualidad. Las princesas de Disney aman a los hombres y así es como es. Y no voy a ser una princesa si no me gustan los hombres”.

Cabe mencionar que en 2015, Delevingne aceptó sentir atracción tanto por hombres como mujeres.

Fuente: SDP noticias