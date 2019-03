HBO lanzará documental de Game of Thrones

Además de una esperada octava temporada, un no muy deseado final, y la llegada de una precuela, HBO suma una buena noticia, habrá más de su exitosa serie Game of Thrones.

La cadena televisiva hizo oficial el lanzamiento de un documental de dos horas de duración sobre la realización de la temporada final a transmitirse el 26 de mayo de este año.

El programa llegará bajo el nombres Game of Thrones: The Last Watch. Este fue dirigido por la cineasta británica Jeanie Finlay, que intenta “profundizar en el barro la sangre para revelar las lágrimas y los triunfos involucrados en el desafío de dar vida al mundo de fantasía de Westeros. Estudios reales, campos y aparcamientos de Irlanda del Norte”, se lee en un comunicado de prensa.

“Mucho más que un documental de ‘cómo se hace’, esta es una historia divertida y desgarradora, contada con ingenio e intimidad, sobre los placeres agridulces de lo que significa crear un mundo, y luego tenemos que decirle adiós”.

HBO

El documental se transmitirá en HBO NOW, HBO GO, HBO On Demand y plataformas asociadas.

Fuente: SDP noticias