Entrega gobernadora becas a estudiantes en San Luis Río Colorado

Se benefició a mil 109 menores de la región, destacó la mandataria Claudia Pavlovich

Para contribuir en la economía familiar y que las niñas, niños y adolescentes del noroeste de Sonora continúen con sus estudios, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inició la segunda entrega de becas del ciclo escolar 2018-2019 del programa “Becas de estudiantes de escuelas públicas de educación primaria y secundaria”.

Como parte de su gira de trabajo por este Municipio, este martes previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las instalaciones de la Secundaria Técnica Número Cuatro, la gobernadora Pavlovich destacó que la educación siempre ha sido un tema primordial.

En un ambiente festivo, encabezado por la Banda de Música de la Secundaria Número 22 “Nuestros Ángeles de Sonora”, frente a los padres de familia, alumnos, docentes y personal administrativo, la mandataria estatal subrayó que estimular y apoyar a los jóvenes de excelencia, o de situación vulnerable, es fundamental para mejorar la educación en la entidad.

“Estamos empeñados en que la educación mejore en Sonora y por eso estamos entregando aquí en San Luis Río Colorado, 350 becas, y en la región, mil 109 becas, para niños y jóvenes de secundaria y primaria”, detalló la titular del Ejecutivo Estatal.

Junto a Miguel Ernesto Pompa Corella y Víctor Guerrero González, secretarios de Gobierno y de Educación y Cultura, respectivamente, así como del alcalde Santos González Yescas, la gobernadora Pavlovich indicó que para los más de 300 alumnos beneficiados en San Luis Río Colorado, se invirtieron 236 mil 400 pesos, mientras que en el acumulado de la región noroeste, donde hay mil 109 beneficiados se aplican 750 mil 600 pesos.

Pavlovich Arellano señaló que como parte de su compromiso, en una visita anterior a la Secundaria Técnica Número Cuatro, se instaló un tejaban con una inversión de dos millones 221 mil 997 pesos, además efectuaron acciones de mantenimiento en techos, plafones y pintura a talleres, entre otras, con una inversión de 737 mil 636 pesos.

“A mí me gusta venir, pero cuando ya he hecho una obra y ésta obra ya está completa desde hace tiempo y me da mucho gusto que la disfruten”, afirmó la gobernadora de Sonora.

Por su parte, Gabriela Judith Zamudio Velázquez, alumna beneficiada, agradeció a la gobernadora Pavlovich por su compromiso con la educación y los alumnos sonorenses, al apoyarlos con estímulos económicos para seguir con sus estudios de una mejor forma