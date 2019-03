Por recomendación médica la Gobernadora Claudia Pavlovich descansará tres días

Siempre es bueno un descanso y ahora le tocó a la Gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, tomarse unos tres días paras “cargar pilas” por preinscripción médica, por lo que no tendrá actos públicos, pero trabajará en su casa. Lo anterior lo informó Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo, en entrevista con los reporteros de la fuente gubernamental.

Rivera Grijalva informó que debido a una infección, la mandataria estatal permanecerá tres días en reposo y trabajando desde su casa a petición de su médico. Dijo que desde hace 10 días la gobernadora ha visto afectada su salud, pero no se había atendido, por lo que después de su viaje a San Luis Río Colorado, el médico le recomendó tres días de reposo.

En este tiempo, atenderá sus responsabilidades desde casa, pero sin asistir a eventos públicos.

Natalia Rivera declaró que luego de acompañar al presidente de la República en San Luis Río Colorado, la gobernadora insistió en el tema del subsidio con CFE y el apoyo a madres jefas de familia.

Desde este espacio le deseamos a nuestra amiga Claudia Pavlovich una pronta recuperación de su salud, para que regrese a Palacio de Gobierno el próximo lunes en perfectas condiciones. Una recomendación, que le haga caso a su médico.

“Papelito habla”; hace falta la firma del convenio del subsidio de las tarifas eléctricas

Como lo comentaba ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no fue muy claro en sus declaraciones con relación al subsidio de las tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Lo que sí afirmó que estas no se iban a incrementarse. Muchos consideraron esto como un SÍ al subsidio, pero al estilo Peje, que todo lo deja a medias.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y todos los sonorenses, esperamos que se confirme el subsidio con una firma, como decía doña Chona, “papelito habla”. Las nuevas tarifas entran en vigor el 01 de mayo, prácticamente falta un mes y todavía no se ve nada claro con don Andrés Manuel y sus funcionarios.

Diputado del PT llama a la gente a que compre un arma de fuego; ¿cómo la ven?

El diputado Federal Emilio Manzanilla Téllez pidió a la gente que compre un arma de fuego para defenderse de la delincuencia. El legislador del Partido del Trabajo (PT), señaló que el artículo 10 Constitucional les da el derecho de poseer un arma de fuego en su domicilio y que se debe adquirir en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con su permiso.

Agregó que él se comprará una pistola y que actualmente ya está tramitando los permisos en la Sedena. “A mí me gustan las armas buenas, me gusta mucho la de .9 milímetros de 15 tiros pero creo que esas no las permiten. Me compraré una .25 milímetros o .22 milímetros para tenerla ahí”, dijo el diputado. ¿Cómo la ven con este legislador?

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. En política no hay amigos, solo compromisos.