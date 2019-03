Quiere Óscar Valdez guerra con “El Alacrán”

En el mejor momento de su carrera y en espera de las grandes peleas, el boxeador Óscar Valdez estaría cerca de subir a la división de los Superplumas, donde le gustaría una “guerra” entre mexicanos con Miguel “Alacrán” Berchelt.

Con cinco defensas del título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y próximo a cumplir tres años como monarca, el oriundo de Nogales, Sonora, reconoció que ya le cuesta dar las 126 libras, pero en las 130 buscaría lo mismo, a los mejores del mundo.

“Me gustaría una defensa más, máximo dos y ya subir a superpluma, buscar a los grandes de esa división donde hay grandes peleadores, “El Alacrán”, Gervonta Davis, (Alberto) Machado, grandes peleas que se pueden hacer, no tengo miedo de enfrentar a nadie”, señaló en entrevista con Notimex.

El objetivo de Óscar es medirse a los mejores ahora, pues considera que atraviesa el mejor momento de su carrera, “no quiero que pase el tiempo”, por lo que “El Alacrán” estaría en su lista de oponentes, al que considera su amigo y con quien ha platicado de esa posibilidad.

“No tengo problema de enfrentarlos, incluso “El Alacrán” es amigo mío. Platicamos que posiblemente peleemos en el futuro, pero la amistad estará siempre, así lo veo yo”, comentó.

Aunque en la actualidad pareciera que los promotores quieren cuidar a sus pugilistas y no enfrentarlos con los mejores del mundo, situación por la cual no se ha concretado la pelea de Óscar con Leo Santa Cruz, el dos veces olímpico mexicano.

“Podría enfrentar a (Josh) Warrington y (Carl) Frampton, quiero a Leo, pero su promotor no está dispuesto a arriesgar a enfrentarnos, veo a los rivales más realistas, veo a “El Alacrán” y está con Zanfer que hace funciones con Top Rank, peleadores que pudieran ser realistas”, apuntó.

Reiteró que la situación del boxeo actual impide peleas entre los mejores de cada división, “hay mucha política, las televisoras dominan, los promotores quieren a sus campeones con ellos y enfrentarlos en su grupito, eso afecta al boxeo, pues los fanáticos quieren peleas buenas”, añadió.

Aseveró que su único objetivo es medirse contra los mejores, aunque el riesgo que existe, “es muy arriesgado pelear con el ‘Alacrán’, de un solo golpe puede acabar la pelea, pero son las medidas que queremos tomar para dejar un gran legado”.

Luego de cumplir su primera pelea con el entrenador Eddy Reynoso en su esquina, reconoció su mejoría, aunque también es consciente que en un campamento no se puede aprender todo, por lo cual lo mejor está por venir.

Con el objetivo de cuidarse y ser un peleador de élite y dure un largo tiempo, como lo fue Juan Manuel Márquez, Óscar comentó que mejorar en la parte defensiva ha sido su tarea, aunque sin descuidar la ofensiva.

“Una de las cosas por las que nos fuimos con él fue para avanzar en nuestra defensa, pero trabajamos el contragolpe, ser el mismo, pero más agresivo, pegar y que no nos peguen, hemos platicado con él muchas cosas, tiene plan de trabajo bueno en gimnasio y seguiré con él”, acotó.

Óscar Valdez, quien podría regresar a la actividad en la primera semana de junio ante oponente por designar, señaló que en un par de semanas se uniría al campamento con Eddy Reynoso en Estados Unidos para seguir con su preparación rumbo a la sexta defensa de su título.