Queman con agua hirviendo a la árbitra Rosana Paz en pleno partido

De nueva cuenta el machismo y la brutalidad volvieron a ser protagonistas en un partido de futbol. Ahora fue la árbitra asistente Rosana Paz quien sufrió una severa y cobarde agresión mientras desempeñaba su trabajo.

Los hechos ocurrieron casi al término del encuentro disputado entre Marquesado y San Martín correspondiente a la Liga Sanjuanina de Argentina, ahí los aficionados locales lanzaron un termo que contenía agua caliente contra la citada jueza luego de una marcación, lo cual le provocó una una quemadura en la espalda.

“Faltaban dos minutos para que terminara el partido y sentí que me arrojaron un líquido caliente en la espalda. En ese momento, llamé al árbitro principal para comentarle lo que pasó y pedí que me echaran agua fría para calmar el ardor. Ellos quisieron suspender el partido, pero llegamos a un acuerdo para que terminara reglamentariamente. Después fui a la clínica más cercana, me sacaron placa por el golpe (del recipiente) para descartar traumatismo, pero sí con una evidente quemadura”.

ROSANA PAZ

Tras los lamentables sucesos, Rosana Paz pidió a las autoridades futbolísticas, no sólo de Argentina sino del mundo, tomar cartas en el asunto para que se implementen mecanismos que permitan erradicar de una vez por todas la violencia en el balompié, máxime la que ocurre contra las mujeres.

“Lamentablemente con los tiempos violentos que vive el futbol ya se espera cualquier cosa. Me habían tocado insultos y hasta piropos, pero algo así jamás, es condenable sin importar que yo soy mujer”, sentenció.

Fuente: SDP noticias