Niega Paty Navidad haberse prostituido

La actriz aprovechó la ocasión para decir que las mujeres que le ponen un precio a su sexualidad también merecen ser respetadas

La actriz y cantante Patricia Navidad negó rotundamente en su twitter haberse prostituido mientras trabajó en Televisa.

El caso de la famosa llega en pleno auge del movimiento “Me too”, que ha llegado a México para exponer casos de acoso y abuso sexual en el mundo editorial, fotógrafos, periodistas y cineastas han sido denunciados por mujeres que, aseguran, fueron hostigadas.

“Nunca me he prostituido, mi dignidad jamás ha estado en venta, tengo valores e integridad y mi honestidad habla por mí, por eso apoyo abiertamente la que considero justo, no cabe duda que cada quien habla por lo que es, si usted se vende no quiera bajar a su nivel a los demás”, respondió la actriz de telenovelas.

Todo comenzó cuando un usuario identificado como Luis Cabeza la atacara con sus declaraciones a través de la misma red social que la actriz ha usado para defenderse.

“¿A falta de exclusividad en Televisa, ya le entras al Chayote? Un palito con Benítez valía la pena, pero con el zoquete de @lopezobrador_ ¿cómo pos´ a cambio de qué?”, escribió el usuario, director de Recursos Humanos de Televisa, de acuerdo a su información en twitter.

El tuit original fue eliminado y el directivo se disculpó con Navidad, sin embargo, ella negó creerle y aprovechó la ocasión para decir que las mujeres que le ponen un precio a su sexualidad también merecen ser respetadas.

Varios usuarios de twitter mostraron solidaridad con la actriz y reconocieron su valor al aclarar la situación.