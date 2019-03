Mujer tiene gemelos de dos padres distintos; admite infidelidad

En Xianmen, China, una mujer dio a luz a gemelos hace unos días, per algo había raro en ellos pues no se parecían en nada entre ellos y el padre no estaba convencido de que fueran suyos, informó el medio local Taihai Net.

Aunque la madre insistió una y otra vez que no había razones para sospechar e incluso le recriminó a su marido la falta de confianza, en el momento del registro de los recién nacidos, la verdad salió a la luz. Y es que en el país asiático son comunes las pruebas de paternidad antes del registro de un bebé.

Los resultados del examen encontraron que los niños tenían padres biológicos distintos. Uno era del esposo de la madre y otro de un desconocido, por lo que a ella no le quedó mas que admitir que había sido infiel.

Molesto, el marido declaró que quería a su hijo, pero no estaba dispuesto a criar y mantener al otro.

Uno en 400

A los casos como este, se les conoce médicamente como superfecundación heteroparental y son mucho más que raros pues para empezar, se da cuando una mujer libera dos óvulos simultaneamente y ambos son fecundado creando gemelos dicigóticos. Después, es necesario que haya en juego el esperma de dos hombres distintos para que el resto suceda.

Se calcula que una de cada 400 parejas de gemelos dicigóticos es fruto de una superfecundación heteropaternal.

