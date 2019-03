La Voz en TV Azteca es un fracaso y Televisa lo comprueba

Actualmente todos estamos sorprendidos de que ahora sea TV Azteca la nueva plataforma para el programa La Voz, mismo que inició en Televisa en septiembre del 2011.

Sin embargo, de poco le ha servido a la televisora del Ajusco haberse robado el programa, pues a nivel de audiencia se han quedado muy bajos, ¡pues no más no jala del todo!, las redes sociales afirman que la conducción de Jimena ‘La Choco’ Perez y los coaches invitados, entre ellos Belinda, Yahir, Lupillo Rivera y Ricardo Montaner no son suficientes.

Sabemos que el nivel de audiencia lo es todo para la televisión, pero por el momento, y de acuerdo con algunas estadísticas publicadas en Twitter, el rating del pasado domingo, Televisa lo ganó, logró que nadie volteara a ver el concurso de canto, logrando posicionarse como hace mucho no lo hacía, ya que quedó como la número uno en la preferencia del público gracias al programa Pequeños Gigantes conducido por Galilea Montijo.

Lo Único que ha sido muy criticado durante el programa Pequeños Gigantes, es la forma de hablar del cantante Miguel Bosé, a quien lo han llenado de memes diciendo que será el proximo José José, pero de ahí en fuera a encantado a la audiencia.

Fuente: SDP noticias