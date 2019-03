Ve Santos cerca zona de clasificación

Las Guerreras del Santos Laguna quieren meterse a la zona de clasificación y anoche dieron un golpe de autoridad al vencer 2-1 al Querétaro, llegando a 18 puntos y poniéndose a dos de Guadalajara, que es quien ocupa el cuarto lugar del Grupo 2.

El equipo dirigido por Jorge Macias ha mantenido un buen paso en las últimas jornadas y ahora aprovechó su condición de local para hacerse sentir desde los primeros minutos.

Al 15′, Nancy Quiñones abrió el marcador con un tiro libre que cobró desde el sector de la derecha, sorprendiendo a la portera Natalia Acuña.

El conjunto representativo de Querétaro respondió al 29′, con un disparo desde fuera del área, donde Andrea Guadalupe Romero se llevó el balón hasta los linderos del área penal y no dudó en disparar para dejar sin opciones a Wendy Toledo.

El cuadro de la Comarca no dejó de luchar en el complemento, tocó la puerta de las queretanas en dos ocasiones más y las presionó para que no pudieran intentar alguna descolgada.

En la recta final del encuentro, Isela Ojeda anotó el 2-1 al 77′, para mantenerse como una de las mejores romperredes del torneo, pues llegó a 6 tantos en su cuenta personal, empatado en el liderato de goleo a Katty Martínez de Tigres y Fabiola Ibarra del Atlas.

Querétaro se quedó con 4 puntos en el penúltimo lugar del Grupo 2, mientras que las Guerreras con 18, están empatadas con León y presionando a Chivas, cuando faltan 12 puntos por disputar.