Replanteará Gobernadora problemáticas de Sonora

Carmen Chávez Mada

Por no estar en el polígono de pobreza, Sonora no fue incluido en los apoyos para madres de familia con hijos en el programa de estancias infantiles, por ello es uno de los temas que tratará con el Presidente de México este martes en su visita al municipio de San Luis Río Colorado, dijo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

La mandataria estatal abundó que aprovechará nuevamente la visita de Andrés Manuel López Obrador a Sonora para plantearle situaciones difíciles para Sonora y que requieren el apoyo del Gobierno federal.

“Yo voy a insistir en mis peticiones, con las tarifas (eléctricas) me dijo que sí (otorgar el subsidio) pero todavía no se ha firmado el convenio y me da mucho pendiente, mayo ya casi viene; además, en Agua prieta y Nogales no sé qué pasó ahí con las tarifas se elevaron mucho”, argumentó.

El tema de las madres de familia y las estancias infantiles es desesperante “a ver cómo se responde porque Sonora no fue incluido en los estados que se les iba a dar apoyo, ni siquiera a las madres de familia”, resaltó.

Además están los temas de salud y los del Fondo Minero, en éste último se espera que se dé marcha atrás, añadió la mandataria estatal.

“El Fondo Minero como saben es justicia para los municipios donde están las minas establecidas, a los cuales les cambió la vida como Nacozari, Cananea, Cucurpe, San Javier, Soyopa, Sahuaripa, Caborca y Álamos”, detalló Pavlovich Arellano.

Son 22 municipios y las mayoría son pequeños y pobres, el fondo se utilizaba para el bienestar de las familias, mejorar la calidad de vida porque aunque no se realizaban obras de relumbrón desarrollaban la región con trabajos de agua, drenaje, pavimentación, etcétera, puntualizó el gobernadora.