Está hermosillense en “el ojo del huracán”

La responsabilidad de que Jesús Corona no reportara con la Selección Mexicana es de ¡la Selección Mexicana!

Al menos así se infiere tras la defensa del Porto, que mediante un comunicado desglosó que Corona se lesionó del tobillo izquierdo el 2 de marzo, que jugó infiltrado dos partidos más y que envío el reporte y los estudios médicos pertinentes al Tricolor, que en conjunto con “El Tecatito” habría decidido que no viajara.

El pasado jueves, Gerardo Martino dejó mal parado al Porto al declarar que los estudios llegaron apenas el miércoles y cuestionar que si era tanta la preocupación por el futbolista entonces por qué jugó todo el partido contra el sotanero Marítimo, que además desde el minuto 6 tuvo un expulsado y en calidad de visitante.

“Tomando en cuenta que el desplazamiento del futbolista implicaría la pérdida de al menos tres días de tratamiento, se tomó una decisión entre la Selección y el atleta que no valía la pena el desplazamiento dado que no entrenaron y perdería los días de rehabilitación”, público el club.

La situación es tan delicada que incluso el representante del futbolista, Matías Bunge, acudió a la concentración del Tri en EU para interceder por el jugador, y es que hay probabilidades de que Martino ya no lo convoque.

La problemática es que sólo se informó de manera oficial de la lesión hasta que “El Tecatito” ya había hecho el desplante al Tri al no reportar a la concentración.

Martino lo invitó a acompañar al grupo entendiendo que no podría entrenar, pero aun así el jugador decidió no viajar.

Su única defensa era una fotografía rehabilitándose, la cual jamás mostró en las tres semanas transcurridas entre el inicio de la presunta lesión y la polémica por el desaire al Tri.