Busca Maradona establecerse por muchos años

El presidente del club Dorados de Sinaloa, José Antonio Núñez, expresó a ESPN Digital estar muy satisfecho con el trabajo de Diego Armando Maradona al frente de su equipo y dio a conocer que este último le ha declarado su interés por quedarse a vivir en Culiacán, más allá del torneo Clausura 2019 que es la temporada en que finaliza su contrato.

“Él se quiere quedar a vivir aquí, las últimas dos semanas lo ha venido declarando: ‘yo me quiero quedar a vivir en Culiacán’. Lo he visto caminar por plazas comerciales, a veces me marca de la plaza diciéndome que está muy a gusto y esas cosas quizá él no tenía y aquí se le están brindando -de repente se va a un restaurante a cenar, a desayunar, evidentemente llama la atención, pero no causa alborotos, él está disfrutando esta faceta de su vida.

“También tenemos que entender que es un tipo de 58 años, está cansado y quiere estar alejado de excesos, vida nocturna, ahorita trae su proyecto familiar, de compromiso con el equipo, mientras esos ingredientes se sigan dando hay que seguir estimulándolos”, declaró José Antonio.

Respecto al trabajo que “El Pelusa” ha desarrollado con los sinaloenses, Núñez destaca que ha sido espectacular, que poco a poco se han adaptado las condiciones que existen entre las dos partes y ve a Diego dirigiendo al Gran Pez por mucho tiempo.

“Yo veo a Maradona como un ciudadano de Culiacán por mucho tiempo, lo veo cada vez más feliz, más claro, completo, físicamente mejor, hoy en día hasta por jugadores de la segunda división me pregunta, ves al Diego metido en su papel, entendiendo el entorno y eso me da mucho gusto”.

“El contrato de Diego yo espero que sea por mucho más tiempo, pero va a depender de todo el contexto cuando analizas a un técnico, que se sigan viendo resultados, que se vea interés por ambas partes, que sigamos pensando en ‘campeonar’, porque ahí está el asunto. Entonces yo en lo particular veo a Diego mucho tiempo en Culiacán, cada día habla más y más de la ciudad, me da gusto y me da miedo al mismo tiempo, es muy padre ver cómo ha reaccionado al entorno que le ofrece el club”, comentó Núñez.

El presidente de Dorados señaló que el tema económico no es un impedimento para mantener al campeón del mundo de 1986 dirigiendo en el equipo, ni nunca lo fue, ya que siente confianza en las finanzas del club porque mantienen un equilibrio entre ingresos y gastos.

“Ha sido muy grato, muy reconfortante todo lo que ha aportado, a la liga, tu ve los índices de asistencia y de interés por la división, subieron. Quizás es el modelo que necesita la liga de ascenso… cada vez que haya más figuras. Por ejemplo, Correcaminos con la inclusión de Reynoso, es figura a nivel nacional, puede ser odiado o muy querido en diferentes clubes. Fue gran tino de Correcaminos llevarlo, quizá es un formato, ya no nada más obedece tener un gran estadio para llevar a un equipo de fútbol, es tema del pasado, esto se trata de viabilidad”, afirmó el directivo del Gran Pez.

Sobre los rumores que señalan que Maradona no dirige en Dorados, Antonio Núñez expresó que se ríe por esos comentarios, ya que a Diego nadie le dice que hacer, porque es un tipo que si algo no le pueden decir es que hacer, es una persona a la que le gusta tomar decisiones de cualquier tipo, sin embargo, no descarta que escucha a su cuerpo técnico, pero al final el arma su 11 y le pide sus propias indicaciones a cada jugador.