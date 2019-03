Apple TV +, la batalla que viene

Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, J.J. Abrahms, Reese Witherspoon y Jason Momoa, son algunas de las celebridades del mundo hollywoodense que formarán parte de Apple TV+, el nuevo servicio de de contenidos audiovisuales de la compañía californiana, que estará disponible en más de 100 países, y el cual podrá ser reproducido en el iPhone, iPad, Apple TV y Mac, así como en los diferentes televisores inteligentes.

Esta es la primera vez que el gigante tecnológico incursiona en el mundo del streaming de películas, series y documentales, por lo que buscará darle batalla a Netflix, con la creación de títulos exclusivos a través de una suscripción en la aplicación Apple TV a partir del próximo otoño.

La famosa presentadora Oprah Winfrey, encargada de producir el documental ‘Toxic Labor’, historia que habla sobre el acoso en el trabajo y mismo que será uno de los primeros contenidos para la nueva plataforma de Apple, comentó durante la presentación de Apple, en el teatro Steve Jobs, en Cupertirno, California, que hoy Apple está en un millón de bolsillos. “Todo el mundo tiene un dispositivo de esta compañía en sus manos, y eso representa una gran oportunidad para todos”.

Otro de los grandes personajes que decidió subirse a este barco llamado Apple TV+ es Steven Spielberg, el llamado Rey Midas de Hollywood.

El ganador del Oscar por películas como ‘Rescatando al soldado Ryan’ y ‘La lista de Schindler’, anunció que trabaja en la primera temporada de ‘Amazing Stories’, un show de ciencia ficción que dirigió en 1980.

En el nuevo servicio de Apple, los usuarios también podrán ver ‘The morning show’, un programa matutino, protagonizado por por los actores Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carrell; así como a Jason Momoa (‘Aquaman’) y Alfre Woodard, quienes protagonizarán una historia post-apocalíptica donde una enfermedad acabó con la mayoría de la población y dejó ciega al resto.

Hasta el momento se desconoce el precio y la disponibilidad de esta plataforma de streaming; lo que sí es un hecho que el catálogo de Apple TV+ se actualizará de forma mensual y por supuesto, el contenido se podrá visualizar sin conexión a Internet.

Tim Cook, CEO de Apple, expresó que “Queremos expresar la creatividad y contar historias que cambien al mundo”. Y añadió que hoy la televisión es más que entretenimiento, ya que nos permite ver la tele de más maneras.

‘Esta es la principal razón por lo que hace años creamos Apple TV, para poder seguir tus series, películas y eventos deportivos favoritos siempre que lo desees’.

Apple TV App

La multinacional aprovechó este importante evento para anunciar una renovación de la aplicación de televisión Apple TV, que ahora también estará en las televisiones inteligentes de Samsung, LG, Sony y Vizio, así como en otros dispositivos como el Roku y el Fire TV de Amazon; disponibles a partir de mayo de este año.

Apple TV Channels le permitirá a los usuarios pagar únicamente por los servicios que deseen ver bajo demanda, sin publicidad, online y offline, de las principales cadenas como HBO, CBS All Access, Starz, Showtime, Smithsonian Channel y sistemas de tv de paga como Charter Spectrum, DIRECTV NOW, además de sugerencias de 150 aplicaciones de streaming como Hulu o Amazon Prime.

Desde la app Apple TV, también será posible comprar o rentar películas, series y documentales, disponibles en la iTunes Store.

Apple hasta en el banco

La innovadora compañía presentó en California su propia tarjeta de crédito llamada Apple Card, una nueva manera de pagar y monitorear todo lo que el usuario gasta diariamente; además de que no tendrá cuotas anuales, mejores tasas de interés y se podrá pagar con ella en cualquier parte del mundo.

Por el momento, este servicio sólo funcionará en Estados Unidos, aunque Apple espera que llegue a más de 40 países este año y que también sea compatible con otros servicios como el transporte público.

La Apple Card, desarrollada en asociación con Goldman Sachs, como banco emisor y Mastercard, se podrá añadir de forma virtual en el iPhone y permitirá checar en cualquier momento cualquier transacción realizada y que nadie más que el dueño tendrá acceso a la información de las compras que se realicen.

En cuanto a su seguridad, la compañía explicó que estará respaldada por Face ID y Touch ID.

Apple Arcade

Se trata del primer servicio de videojuegos por suscripción mensual para los dispositivos de Apple (iOS, MacOS y Apple TV), que contará con un catálogo inicial de 100 juegos.

Arcade ofrecerá juegos exclusivos, originales y de artistas como Hironobu Sakaguchi, Ken Wong y Will Wright; así como alianzas con grandes compañías desarrolladoras tales como Finji, Giant Squid, Platinum Games, Annapurna, Bossa Studios, Cartoon Network, LEGO, SEGA, Snowman, entre otros.

Por el momento, Apple no dio información sobre cuánto costará la suscripción, ni la disponibilidad de Arcade.

“Apple Arcade es una plataforma ideal para familias, sin anuncios ni compras adicionales, que respeta la privacidad del usuario. Creemos que va a encantar a jugadores de todas las edades”, dijo Phil Schiller, vicepresidente de marketing de Apple.

Apple News+

Y finalmente, Tim Cook, lanzó Apple News, el servicio de noticias de Apple, que permitirá a los usuarios acceder a artículos de 300 revistas y periódicos, como: Time, Vogue, People, Popular Science, Billboard, New Yorker, Sports Illustrated, Fortune, TechCrunch, Wired, National Geographic, New York Magazine y The Wall Street Journal, solo por mencionar algunas.

De acuerdo con la empresa, el costo de Apple News+ será de 9.99 dólares al mes (la primera mensualidad es gratis). Se podrá empezar a utilizar a partir de hoy en Estados Unidos y Canadá.

Fuente: Lopez Doriga