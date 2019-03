Actualizan las funciones fotográficas del Moto G5s Plus al Motorola One

La fabricante de tecnologíaa Motorola anunció recientemente que agregó algunas nuevas funciones a los modelos de teléfono Moto G5s Plus, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z2 Force, Moto Z3 Play, Moto X4 y Motorola One, ofreciendo a los usuarios más opciones para disfrutar de la cámara en sus teléfonos.

Entre las nuevas funciones se encuentra el soporte para calcomanías animadas de Realidad Aumentada, marcas de agua, la función Spot Color y consejos para aprender aprovechar mejor todas estas opciones.

Calcomanías de Realidad Aumentada

Las Calcomanías de Realidad Aumentada permiten agregar stickers de objetos virtuales y personajes que interactuan en los paisajes reales de las imágenes que captures, ya sean fotografías o videos, aunque solo estaría disponible para el Moto Z3 Play.

Para utilizarla solo debes agitar tu muñeca para encender la cámara, deslizar la pantalla hacía el lado derecho, escoge el modo Calcomanías de RA y activa la función; posteriormente deberás mover el dispositivo hasta que detecte una superficie y colocar el personaje que más te guste.

Spot color o color directo

Esta función ya estaba presente en el Moto Z3 Play desde su introducción, permitiendo hacer visible un solo color en la imagen, mientras el resto se muestra en blanco y negro, sin importar si fue capturada con la cámara frontal o trasera.

Marca de agua

Esta opción habilita marcas de agua para indicar con qué modelo de la línea Moto fueron capturadas tus fotos; la puedes activar al ingresar a la configuración de la cámara, deslizando la pantalla de la aplicación hacia la derecha.

Estas novedades están disponibles a través de la aplicación Moto Cámara 2, actualizada en la versión 7.2.31.13.

Fuente: SDP noticias