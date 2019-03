Se reúne agente de ‘Tecatito’ con FMF

El representante del delantero dijo que Jesús Corona siempre está dispuesto a formar parte de la Selección y que su inasistencia al último llamado fue por una confusión

El delantero Jesús Corona siempre está dispuesto a integrar la Selección Mexicana, aseguró su representante, Matías Bunge, quien señaló que su inasistencia al último llamado fue porque la información se manejó de manera incorrecta.

“La información no se manejó en los tiempos adecuados, por eso también venimos para acá (San Diego), para poder hablar y que esta situación quede bien”, indicó el agente argentino a medios internacionales.

Bunge explicó que será determinación del técnico del Tri, Gerardo Martino, si decide tomarlo en cuenta para futuros llamados.

“Ya dependerá del ‘Tata’ que quiera convocarlo, pero el ‘Tecatito’ siempre está dispuesto a vestir la playera de la Selección, ya veremos qué pasa en el futuro”, expresó.

Aceptó que tuvieron días complicados luego de que se manejara que el jugador del Porto se negó a venir y que no había una lesión, como se argumentó.

“Fue una semana tensa por todo lo que se ha dicho, pero por suerte hablamos con la gente de la Federación (Mexicana de Futbol) y entendieron un poco lo que estaba pasando”, apuntó.

Indicó que “se habló de que ‘Tecatito’ le había dicho que no a la Selección, pero realmente nunca le dijo que no. Simplemente que está lesionado”.

“Ya se habló bien con ellos y veremos qué pasa en el futuro, los médicos de la Selección probablemente también vayan a Portugal para hablar con los médicos del Porto y darle el mejor tratamiento”, sentenció.

El pasado jueves, el “Tata” declaró que analizará con su cuerpo técnico y con el propio jugador si lo volvería a tomar en cuenta para el Tri.