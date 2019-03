Prefiere Juan Macías jugar el Mundial Sub 20

El joven goleador del León considera que ir al Mundial sería lo mejor de su carrera

José Juan Macías se queda callado antes de responder las preguntas de la prensa. Medita. “Ya no me voy a enganchar con nada”, dice el chico de 19 años, uno de los goleadores del León y que prefiere jugar el Mundial Sub 20, en lugar de quedarse con su equipo para participar en la fase final del Clausura 2019.

Obviamente creo que el Mundial es lo más importante para mí, porque es donde me puedo mostrar, pero eso ya es decisión de otras personas”, dijo José Juan Macías, delantero de la Selección Mexicana Sub 20.

El Tri Sub 20 tiene prevista una gira por Europa en abril, previo a la Copa del Mundo de la categoría, lo que alejaría a Macías del León, en el cierre del Clausura 2019.

Sí, pero primero debo de estar dentro de la convocatoria, y creo que ir al Mundial sería lo mejor para mi carrera”, agregó el joven atacante.

Macías salió de Chivas a préstamo y cayó en el León. El muchacho de inmediato empezó a hacer goles con los Panzas Verdes hasta convertirse en el mexicano con más anotaciones en el actual torneo, al sumar seis goles.

Estoy tranquilo. Sé que estoy haciendo un buen trabajo, se ve reflejado con lo bien que me llevo con mis compañeros y todo es gracias a ellos. Estoy con mucha confianza y debo aprovechar la oportunidad”, agregó el canterano de los rojiblancos.

Macías es uno de los convocados a la selección de Diego Ramírez con más experiencia en la Primera División. El atacante anotó 10 goles en el Premundial de la Concacaf y se considera uno de los líderes del equipo que participará en Polonia 2019.

Estoy listo para ser líder, pero en este grupo todos lo somos. La unión nos ha sacado adelante y nadie está por encima de otro”.