Destaca CPA importancia de capacitarse

Carmen Chávez Mada

El contar con más habilidades y conocimientos permite a las familias atoemplearse para mejorar sus condiciones de vida, destacó la mandataria Claudia Pavlovich

Más sonorenses cuentan ahora con mayores habilidades y conocimientos necesarios para que puedan autoemplearse y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al encabezar la ceremonia de graduación de 170 personas en los Cursos Rápidos por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), plantel Hermosillo.

Acompañada por Celida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo; Manuel Puebla, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson); y de Guadalupe Olvera Tapia, directora general del Icatson, la mandataria estatal invitó a los graduados a utilizar las herramientas adquiridas para apoyar a sus familias ya sea para autoemplearse y ganar un dinero extra o en su caso ahorrarse una parte del gasto aplicando sus conocimientos en casa.

“Para mí es muy importante que se preparen, que tengan herramientas para salir adelante, no se trata de regarles cosas, se trata de que ustedes salgan adelante con lo que saben hacer, con un oficio, es muy importante, yo les aseguro que en la economía de su familia les va a hacer muy bien saber cortar el cabello o saber arreglar un aire acondicionado”, enfatizó.

La importancia de seguir capacitando a los sonorenses para que adquieran mayores habilidades y conocimientos y así mejorar su calidad de vida es de gran relevancia, agregó la titular del Ejecutivo Estatal, por ello mantendrá activos este tipo de cursos en Icatson, Instituto que ha otorgado tres mil 400 becas en beneficio de las personas que más lo necesiten.

Al respecto, Olvera Tapia detalló en esta ocasión se graduaron 170 alumnos de 13 distintas colonias de Hermosillo, quienes recibieron capacitación en 19 cursos en las áreas de Estilista y Mantenimiento en aires acondicionados.

Los beneficiarios, puntualizó, son de las colonias: Adolfo de la Huerta; Adolfo López Mateos; Arcoíris; El Apache; Haciendas del Sur; Hermosa Provincia; Las Minitas; Los Altares; Oasis del Sol; Olivos; Palo Verde; San José de las Minitas; y Tirocapes.

“Queremos seguir contando historias de éxito en Icatson, y esperamos que todos ustedes sean una de ellas, felicidades por dar el primer paso, querer salir adelante y aprovechar este curso”, subrayó.

Betzua Edith Meza Martínez, alumna graduada del curso de estilista, agradeció a la gobernadora Pavlovich por brindarles la oportunidad de capacitarse y poder mejorar su situación económica, a través de herramientas que les permiten emprender su propio negocio.

“Gracias, en nombre de mis compañeros graduantes y en nombre propio, no queda más que decir gracias por la oportunidad que nos dan de poder seguir adelante y por qué no, poder tomar otros cursos más adelante”, mencionó.