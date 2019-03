Participarán 150 alumnos del Cobach en competencia F1

Eduardo Gutiérrez

En esta justa se busca atraer a los jóvenes hacia el estudio de la ciencia y la tecnología

El Colegio de Bachilleres (Cobach) Sonora, participará en la competencia regional de F1 in schools México, con un total de 19 escuderías, conformadas por más de 150 alumnos acompañados de 38 maestros asesores.

Martín Yépiz Robles, director académico de la Institución informó que F1 in schools es un programa que busca atraer a los jóvenes hacia la ciencia y la tecnología, y se llevará a cabo el 8 y 9 de abril de 2019 en Hermosillo, contando con la participación de 32 escuderías de todo el estado.

“En Cobach estamos muy entusiasmados porque cada año nuestros jóvenes mejoran sus proyectos y al mismo tiempo se fortalece lo que F1 in schools realiza en educación Media Superior, que es colocar en la agenda educativa el modelo STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)”, explicó el académico.

El Colegio de Bachilleres es el subsistema de preparatoria con mayor número de escuderías en la competencia, con 19, seguido por siete de Conalep, una de Cedart, dos escuderías de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias Del Mar y tres más del Tecnológico de Monterrey.

A la competencia se unirán cuatro escuderías de los estados de Chihuahua y Sinaloa; y el evento magno en donde saldrán seleccionados los representantes nacionales tendrá por sede el Gimnasio de la Universidad Estatal de Sonora (UES).

F1 in schools está calificado como el mejor programa multidisciplinario para trabajar mediante el aprendizaje basado en proyectos y está presente en 44 países y 26 mil escuelas.

En anteriores participaciones, el Cobach Sonora se ha mantenido en los primeros lugares a nivel nacional e internacional con la escudería Irruenti del plantel Reforma, que representó a México en la edición de 2017 en Malasia, y la escudería Nova de Navojoa y Hermosillo que asistieron en 2018 a Singapur.

De acuerdo a fuentes de la organización, el objetivo del desafío de F1 es promocionar la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) entre los equipos participantes, simulando los procesos por los que tiene que pasar una escudería de la Fórmula 1 en la vida real, es decir, diseñar, analizar, fabricar, probar y correr en una pista de 20 metros propulsado por un tanque de CO2 un carrito miniatura.