Recibe Andrés Manuel primera dosis de realidad con abucheo

El primer golpe de realidad lo recibió el pasado sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el abucheo recibido al inaugurar el estadio de los Diablos Rojos.

Cierto, López Obrador es el mandatario con más altos índices de aceptación en la historia moderna del país, y uno de los mejor evaluados actualmente en América Latina, por lo que la rechifla no implica que su popularidad vaya en caída libre.

Sin embargo, es una señal para que revise su cuestionada actuación de estos escasos meses de gobierno, en los que se ha dedicado a dividir al país entre los chairos y los fifís, olvidándose de que gobierna para todos.

Ojalá que esta dosis de realidad le sirva para hacer un alto en el camino y revisar en qué está fallando y sobre todo que se rodee de personas con capacidad y sobre todo con pantalones bien puestos para que le digan cuando las medidas no son las más adecuadas y no que se limiten a decir “sí, señor” a todo lo que se le ocurra al mandatario.

Para quienes esperaban mucho más del gobierno de Morena, poco a poco se están dando cuenta de que la mayoría de las decisiones tomadas por el actual gobierno se hicieron más con la víscera que con el razonamiento, y lamentablemente, pronto sufriremos esas consecuencias.

Y por supuesto que no estamos de acuerdo con las rechiflas, que el mismo López Obrador ha impulsado en los eventos con gobernadores de la oposición, porque denotan una falta de respeto hacia una investidura que se debe de respetar, porque nos guste o no, estemos de acuerdo o no, el perjudicado es una autoridad que la mayoría eligió ya sean gobernadores, alcaldes, diputados, o en este caso, el presidente del país.

Enfrentan autoridades de seguridad otra dura prueba, ahora en Caborca

Vaya manera de interrumpir la tranquilidad que imperaba la mañana de este domingo, cuando empezaron a circular en redes imágenes del ataque ocurrido en Caborca, que cobró la vida de cinco personas, dos de ellas mujeres.

Al parecer las víctimas habían estado empachangados desde la noche del sábado y poco antes del mediodía del domingo llega un vehículo del que descienden los agresores y les dispararon con armas de grueso calibre.

Ahora, de nuevo a la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras se le complica el panorama, que acababa de despejar tras el rápido esclarecimiento del crimen del periodista Santiago Barroso en San Luis Río Colorado a seis días de que ocurrió y el cual fue resultado de una relación personal de la víctima con la mujer del agresor.

Por suerte Claudia Indira es una mujer de retos, pero sobre todo de capacidad y seguramente logrará esclarecer este múltiple ataque entre cuyas víctimas al parecer se encuentra la presidente del Colegio de Químicos de Caborca…

Dejan sin respuesta denuncias de niños limpiavidrios en cruceros

Con gran preocupación se fue un colaborador de Grupo Padilla Hermanos, editores de este periódico, quien reside en Guaymas, ya que ayer en su paso por esta capital rumbo al puerto, observó a tres niños que limpiaban vidrios en el puente El Gallo, quienes en varias ocasiones estuvieron a punto de ser atropellados, por un pick up, un autobús y otras unidades.

Nuestro compañero hizo el reporte al 911 alertando sobre esta situación y sin embargo, en los 50 minutos que estuvo en el sitio nunca llegó una patrulla para poner a salvo a los menores.

Sabemos que la mayoría de los niños realizan esas actividades obligados por la difícil situación en sus hogares, pero están poniendo constantemente en riesgo su vida, así que más vale prevenir que lamentar… Ojalá que David Anaya Cooley, quien siempre estuvo muy al pendiente de los tiempos de respuesta del C5i, tome en cuenta los reportes.

Correo electrónico [email protected]